El conjunto italiano se impuso por 1-0 ante el equipo griego y consiguió su cuarta victoria en cinco presentaciones en el máximo certamen europeo.

Hoy 19:05

El Como de Nico Paz y Máximo Perrone continúa con su sorprendente campaña en la Champions League. El conjunto italiano derrotó por 1-0 al AEK Atenas en el estadio Giuseppe Sinigaglia, por la quinta fecha de la fase de liga.

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Los dos futbolistas argentinos fueron titulares en el equipo dirigido por Cesc Fábregas, que asumió el protagonismo desde el comienzo, aunque encontró dificultades para romper el esquema defensivo del elenco griego.

El dueño de casa tuvo una clara oportunidad para ponerse en ventaja durante la primera etapa, pero Lucas Da Cunha desperdició un penal. Además, el arquero Robert Sánchez tuvo intervenciones decisivas para mantener su valla invicta.

La diferencia llegó a los 11 minutos del complemento, cuando Luis Milla sacó un formidable remate desde afuera del área que se metió en el ángulo y estableció el único gol del encuentro.

Con esta victoria, el Como alcanzó los 12 puntos, producto de cuatro triunfos y una derrota, y se afianza en los puestos de clasificación directa a los octavos de final.

El conjunto italiano sigue siendo una de las grandes revelaciones de la presente edición de la Champions League, con un saldo de 20 goles a favor y seis en contra en cinco presentaciones.