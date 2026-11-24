La cantante rosarina contó que tenía entre 10 y 11 años cuando un hombre se exhibió frente a ella y una amiga mientras caminaban rumbo a un club. Lo relató durante una entrevista con Andy Kusnetzoff en Urbana Play.

Hoy 18:52

La cantante Nicki Nicole recordó un episodio de acoso callejero y exhibicionismo que vivió durante su infancia en Rosario, cuando tenía entre 10 y 11 años. La artista compartió su experiencia este martes durante una entrevista en Perros de la Calle, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Urbana Play.

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La conversación surgió a partir de una reflexión sobre Venganza, la canción que grabó junto a la banda uruguaya No Te Va Gustar en 2021 y que aborda distintas formas de violencia contra las mujeres, además de cuestionar la culpabilización de las víctimas.

Al ser consultada sobre cómo había logrado interpretar e improvisar una letra con esa temática, Nicki explicó que se trata de una problemática que conoce de cerca y que atraviesa las experiencias de muchas mujeres. “Siento que también siendo mujer, más allá de que te haya sucedido o no te haya sucedido, siempre sabés sobre este tema. Lamentablemente, ¿viste? Sabés perfectamente cómo funciona y siempre tenés una amiga o alguien cercano que algo le sucedió”, expresó.

Fue entonces cuando Kusnetzoff le preguntó si había atravesado alguna situación de ese tipo. La cantante recordó un episodio que protagonizó junto a una amiga cuando ambas eran niñas.

“Yo tuve una sola situación que no voy a olvidar nunca en mi vida con una amiga. Íbamos caminando por la calle y de la nada aparece un hombre, se baja los pantalones y empieza a... Ya sabés”, relató.

La artista precisó que tenían entre 10 y 11 años y que se dirigían hacia un club de Rosario alrededor de las cuatro de la tarde. Según contó, no había otras personas en la calle cuando el hombre se exhibió frente a ellas.

“Y en Rosario, te juro, eso a cuatro o cinco amigas les ha pasado en la calle”, agregó al referirse a otras experiencias similares que conoció a través de personas de su entorno.

Nicki Nicole también habló del miedo y el acoso en la vía pública

Al recordar cómo reaccionaron en aquel momento, la cantante explicó que tanto ella como su amiga se sorprendieron y comenzaron a correr. “Y nosotras nos fuimos corriendo, ¿entendés? Porque no entendimos nunca qué... O sea, como que fue de la nada”, contó.

También recordó que no tenían teléfonos celulares y que, como estaban cerca de sus casas, pudieron alejarse rápidamente del lugar. “Nosotras como que nos miramos, risa nerviosa y empezamos a correr”, agregó.

Durante la entrevista, Nicki Nicole amplió su reflexión a otras situaciones de acoso que pueden generar temor e incomodidad en las mujeres, como los comentarios en la calle o las miradas intimidantes en el transporte público.

En ese sentido, cuestionó que muchas veces las víctimas terminen revisando su propia apariencia o comportamiento, incluso cuando son niñas. “Una piensa en una, piensa en ‘ay, cómo estoy vestida’, y no estás pensando en que tenés nueve años y que nada debería estar mal en lo que vos estás haciendo”, sostuvo.

Por último, vinculó aquel recuerdo y otras experiencias con el mensaje de Venganza, el tema que grabó con No Te Va Gustar y que fue publicado en marzo de 2021, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.

“Fue como un rejunte de cosas, de escuchar mucho la canción también que me habían mandado y justamente en esa fecha que la hicimos estaba muy pegado al 8-M”, explicó.