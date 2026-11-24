Belgrano y Mitre completarán uno de los encuentros pendientes de la decimotercera jornada, mientras que Nicolás Avellaneda e Independiente BBC se medirán por la siguiente fecha del certamen provincial.

Hoy 18:30

El Torneo Prefederal de Básquet de Santiago del Estero tendrá continuidad este martes 24 de noviembre con encuentros correspondientes a las fechas 13 y 14, en plena recta final de la fase regular y con los equipos en la lucha por definir sus posiciones de cara a los playoffs.

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Desde las 22 horas, Belgrano recibirá a Mitre en uno de los compromisos pendientes de la decimotercera jornada, que comenzó el pasado jueves con la contundente victoria de Independiente BBC sobre Normal Banda por 97-57.

En tanto, el viernes se registraron los triunfos de Tiro Federal sobre Red Star por 77-76, Huracán ante Juventud por 76-64 y Jorge Newbery frente a Colón por 78-61.

La fecha 13 se completará este miércoles 25 de noviembre, desde las 22 horas, cuando Quimsa reciba a Fernández.

Paralelamente, comenzó a disputarse la fecha 14 del certamen provincial, que hasta el momento registró las victorias de Belgrano BBC por 94-73, Tiro Federal sobre Colón por 85-73 y Quimsa ante Normal Banda por 65-54.

Por esta misma jornada, Nicolás Avellaneda recibirá este martes a Independiente BBC, mientras que el miércoles la actividad tendrá continuidad con el enfrentamiento entre Olímpico y Jorge Newbery.

De esta manera, el básquet santiagueño transita una semana de intensa actividad, con compromisos correspondientes a dos fechas y la definición de la fase regular cada vez más cerca.