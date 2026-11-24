La actividad económica registró dos trimestres consecutivos de caída, pese al repunte de septiembre. Qué significa este escenario, cómo se determina una recesión y cuáles pueden ser sus consecuencias en el empleo, el consumo y la producción.

Hoy 18:19

La economía argentina entró en recesión técnica luego de registrar dos trimestres consecutivos de contracción en su nivel de actividad. El escenario quedó expuesto este martes, tras la publicación de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que mostraron que la recuperación de septiembre no alcanzó para revertir la caída acumulada durante los meses anteriores.

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De acuerdo con el informe oficial, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre una suba del 1,1% respecto de agosto, aunque presentó una caída del 1,2% en la comparación interanual. Sin embargo, al analizar el comportamiento del tercer trimestre, entre julio y septiembre, se observa una contracción estimada del 1,8% respecto del período anterior.

Este resultado se suma a la caída del 0,6% registrada durante el segundo trimestre de 2026, lo que configura dos períodos consecutivos de retroceso y encuadra a la economía argentina dentro de lo que se conoce como recesión técnica. La publicación oficial del Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente al tercer trimestre está prevista para el próximo 16 de diciembre.

¿Qué significa que un país entre en recesión?

En términos económicos, se habla de recesión técnica cuando un país registra dos trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno (PBI), en su medición desestacionalizada.

El PBI es un indicador que mide el valor de los bienes y servicios finales producidos dentro de una economía durante un período determinado. Cuando disminuye durante dos trimestres consecutivos, se considera que la actividad económica atraviesa una fase de contracción.

Se trata de una definición ampliamente utilizada para identificar un período recesivo, aunque no existe un único criterio universal para determinar cuándo una economía está en recesión. Por eso, los especialistas también analizan otros indicadores que permiten conocer la profundidad y el alcance de la caída.

¿Cuál es la diferencia entre una recesión técnica y una crisis económica?

Aunque suelen utilizarse como expresiones similares, no necesariamente significan lo mismo. La recesión técnica responde a un criterio estadístico: dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica.

Una crisis económica, en cambio, puede implicar un deterioro más amplio y prolongado, que se refleja en distintos aspectos de la vida cotidiana. Para determinar el alcance de una contracción se analizan variables como el empleo, los salarios, el consumo de los hogares, las inversiones, la producción industrial y las ventas comerciales.

Por este motivo, un país puede cumplir con la definición de recesión técnica sin que todos sus sectores económicos registren caídas al mismo tiempo. Algunas actividades pueden continuar creciendo mientras otras atraviesan dificultades.

¿Cómo puede afectar la recesión a la economía cotidiana?

Una contracción de la actividad económica puede tener consecuencias en distintos sectores y repercutir directamente en la población.

Uno de los primeros efectos puede observarse en el consumo. Cuando las familias reducen sus gastos, los comercios y las empresas pueden registrar menores ventas, lo que repercute en sus niveles de producción y en sus decisiones de inversión.

A su vez, si las empresas venden menos y producen por debajo de su capacidad, pueden reducir sus contrataciones, postergar proyectos o limitar sus gastos. En escenarios más prolongados, esto puede traducirse en una menor generación de puestos de trabajo o incluso en despidos.

El mercado laboral también puede verse afectado por una menor demanda de trabajadores, mientras que los ingresos familiares pueden perder capacidad de recuperación si los salarios no acompañan la evolución de los precios.

Otro aspecto importante es la inversión. Frente a un escenario de menor actividad y demanda, las empresas pueden postergar la ampliación de sus instalaciones, la compra de maquinaria o el desarrollo de nuevos proyectos.

De todos modos, estos efectos no se producen necesariamente de manera inmediata ni con la misma intensidad en todas las actividades. Su evolución depende de la duración y profundidad de la contracción económica.

¿Qué sectores de la economía argentina registraron caídas?

Los últimos datos del INDEC también muestran que la evolución de la actividad económica fue dispar durante septiembre. De los 15 sectores relevados, diez registraron caídas interanuales, mientras que cinco presentaron subas.

Entre las actividades que mostraron mayores retrocesos se encuentran la pesca, con una caída del 48,6%; la intermediación financiera, con un descenso del 11,5%; y la industria manufacturera, que retrocedió un 1,8%.

En sentido contrario, algunas actividades presentaron resultados positivos. La explotación de minas y canteras creció un 11,1% interanual, mientras que electricidad, gas y agua avanzó un 4%. La construcción, por su parte, registró una mejora del 3,5%.

Estos números reflejan que la contracción no afecta de la misma manera a todas las ramas de la economía y que existen actividades que mantienen niveles de crecimiento, incluso dentro de un escenario recesivo.

Por último, la recesión técnica no significa necesariamente que los precios vayan a bajar. La contracción de la actividad y la inflación son fenómenos diferentes: una economía puede registrar una caída en su producción y, al mismo tiempo, continuar experimentando aumentos en los precios de bienes y servicios.