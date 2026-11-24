El piloto argentino llega a la penúltima fecha de la Fórmula 1 después de finalizar sexto en Las Vegas e igualar su mejor resultado en la categoría.

Hoy 17:55

Franco Colapinto se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Fórmula 1, que este fin de semana disputará el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la penúltima fecha de la temporada 2026. Después de su destacada actuación en Las Vegas, donde terminó sexto, el piloto argentino buscará mantener su buen rendimiento y volver a sumar puntos.

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El representante de Alpine llega con confianza tras igualar su mejor resultado desde que compite en la máxima categoría del automovilismo mundial. Sin embargo, reconoció que el circuito de Lusail presenta características exigentes y advirtió sobre los riesgos de cometer errores.

"El trazado castiga mucho los errores, con las escapatorias de grava situadas muy cerca de la salida de las curvas. Cualquier salida de pista se paga cara", explicó Colapinto en declaraciones difundidas por la escudería francesa.

A pesar de las dificultades, el argentino destacó las sensaciones que genera manejar en ese escenario: "El flujo de las curvas hace que completar una vuelta sea una experiencia muy gratificante".

Colapinto destacó su actuación en Las Vegas

El piloto de 23 años valoró especialmente lo conseguido durante el último fin de semana, cuando logró finalizar en la sexta posición y cortar una racha de seis carreras consecutivas sin sumar puntos.

"Fue fantástico volver a sumar puntos en Las Vegas e igualar mi mejor resultado hasta la fecha en la Fórmula 1", expresó.

Además, destacó el funcionamiento de los monoplazas de Alpine y el trabajo realizado por el equipo durante toda la competencia.

"Tuvimos un buen ritmo durante todo el fin de semana, ya que diversas características del circuito se adaptaron bien a nuestro monoplaza, y gestionamos el evento a la perfección con ambos coches", aseguró.

Con los ocho puntos conseguidos en Estados Unidos, Colapinto alcanzó las 35 unidades en el campeonato de pilotos y se ubica en la duodécima posición de la clasificación general.

El desafío de Qatar y la ilusión de volver a sumar

El argentino sabe que las características del circuito qatarí serán diferentes a las que favorecieron el rendimiento de Alpine en Las Vegas.

"Esperamos mantener esta inercia en Qatar, donde probablemente volveremos a un tipo de competición más habitual para esta temporada, tras la intensa dinámica de rebufos que acabamos de vivir", analizó.

Colapinto también reconoció que el escenario de Lusail exigirá precisión durante todo el fin de semana, especialmente por las curvas rápidas y los sectores de grava ubicados cerca de los límites de la pista.

De todas maneras, mantiene la ilusión de repetir su rendimiento y volver a finalizar entre los diez mejores.

"Estamos preparados para darlo todo de nuevo en la penúltima cita del año y, ojalá, lograr puntuar por segunda carrera consecutiva", afirmó.

Cómo le fue a Colapinto en Qatar

Desde su llegada a la Fórmula 1 en 2024, el piloto argentino todavía no consiguió resultados destacados en el Gran Premio de Qatar.

En su primera participación, cuando competía para Williams, no logró completar la carrera. Un año después, ya como integrante de Alpine, finalizó en el puesto 14.

Ahora, con el impulso de su sexta posición en Las Vegas, buscará mejorar esos antecedentes y conseguir su primer resultado dentro de la zona de puntos en Lusail.

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar

La actividad de la Fórmula 1 continuará este fin de semana con el siguiente cronograma, expresado en horario argentino:

Sábado 28 de noviembre

11.30: tercera práctica libre.

tercera práctica libre. 15.00: clasificación.

Domingo 29 de noviembre

13.00: carrera del Gran Premio de Qatar.

Con un resultado alentador en su última presentación y la confianza renovada, Franco Colapinto afrontará la penúltima carrera de 2026 con el objetivo de extender su buen momento y volver a sumar puntos para Alpine.