El vocero presidencial, Adrián Ravier, respaldó la gestión del funcionario y atribuyó la suba del riesgo país a factores internacionales. Además, reconoció que el crecimiento económico está por debajo de las proyecciones iniciales.

Hoy 16:13

El Gobierno de Javier Milei volvió a respaldar al ministro de Economía, Luis Caputo, y descartó las versiones que circulaban sobre su posible salida del Gabinete nacional, en medio de las dificultades que atraviesa la actividad económica y la suba del riesgo país.

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El encargado de ratificar la continuidad del funcionario fue el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien durante una conferencia de prensa brindada este martes en Casa Rosada defendió el trabajo del titular del Palacio de Hacienda.

“Su tarea ordenando la Argentina quebrada habla de lo importante que es para este Gobierno”, manifestó Ravier, al tiempo que destacó la capacidad del país para afrontar un escenario internacional adverso.

En cuanto a la situación económica, el vocero reconoció que la recuperación avanza a un ritmo inferior al previsto por el Ejecutivo. Según explicó, las expectativas de crecimiento se ubican actualmente cerca del 1%, frente al 3% proyectado inicialmente.

Ravier también sostuvo que, pese a las dificultades actuales, el país no atraviesa una crisis económica profunda y aseguró que los indicadores presentan una mejora respecto de diciembre de 2023.

De esta manera, la Casa Rosada buscó despejar las especulaciones sobre eventuales cambios en la conducción del Ministerio de Economía y reafirmó su respaldo a la gestión de Caputo, aunque reconoció que todavía existen desafíos pendientes para consolidar la recuperación económica.