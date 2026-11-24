La situación fue advertida por su pareja durante las primeras horas de este martes. La Policía intervino en el lugar y la fiscal Virginia Abrate dispuso las medidas correspondientes.

Hoy 12:56

Un trágico episodio conmocionó durante la mañana de este martes a los vecinos del barrio El Tabique, en la ciudad de La Banda, donde un joven de 25 años fue encontrado sin vida en una vivienda de calle Anunciata Cochetti.

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El hallazgo se produjo alrededor de las 7.15, cuando su pareja, de 21 años, se despertó y salió hacia el sector exterior del domicilio. En esas circunstancias advirtió lo ocurrido y solicitó ayuda a las autoridades.

Según el testimonio que brindó ante los efectivos policiales, durante las horas previas había mantenido una discusión con el joven, quien luego se había retirado del interior de la vivienda.

A partir del aviso, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 56, dependiente de la Departamental N° 5 Banda, se hicieron presentes en el lugar y dieron intervención a la Justicia.

La fiscal de turno, Dra. Virginia Abrate, dispuso que se llevaran adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, así como también determinar el horario exacto del deceso.

Por el momento, el caso permanece bajo investigación judicial.