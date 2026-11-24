La Conmebol confirmó que el certamen se disputará del 9 de junio al 9 de julio, con diez equipos sudamericanos y seis de Concacaf. Argentina buscará defender el título conseguido en 2024, también en territorio estadounidense.

Hoy 12:41

La Copa América 2028 ya tiene sede confirmada. Este martes, la Conmebol anunció oficialmente que Estados Unidos volverá a recibir el máximo torneo sudamericano de selecciones, que se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, con la participación de 16 equipos.

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A través de su cuenta oficial de X, la entidad presidida por Alejandro Domínguez comunicó la noticia con un mensaje: “¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta”.

De esta manera, Estados Unidos organizará la competencia por tercera vez en su historia, después de haber sido anfitrión en 2016, cuando Chile se consagró campeón, y en 2024, edición que terminó con la coronación de la Selección Argentina.

La elección del país norteamericano se produce después de la organización del Mundial 2026 y permitirá aprovechar la infraestructura de los estadios utilizados durante la Copa del Mundo.

Cómo será el formato de la Copa América 2028

La próxima edición contará con 16 selecciones: las diez pertenecientes a la Conmebol y seis representantes de la Concacaf, como parte de la alianza estratégica entre ambas confederaciones.

Según informó el organismo sudamericano, los seis equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe obtendrán su clasificación por mérito deportivo mediante la Copa Oro 2027, que se disputará entre el 17 de junio y el 11 de julio de ese año.

“Las seis selecciones de Concacaf que participarán en la CONMEBOL Copa América 2028 obtendrán su clasificación por mérito deportivo, a través de la Copa Oro Concacaf 2027”, precisó la entidad.

Este esquema permitirá reunir nuevamente a selecciones de ambas confederaciones, como ocurrió en la Copa América de 2024.

Argentina defenderá el título en Estados Unidos

La Selección Argentina llegará a la Copa América 2028 como bicampeona continental, después de conquistar las ediciones de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024.

En la última final, disputada en Miami, el equipo argentino derrotó 1 a 0 a Colombia en tiempo suplementario, gracias a un gol de Lautaro Martínez, y alcanzó su 16.º título de Copa América.

De esta manera, la Albiceleste buscará una nueva consagración en el mismo país donde levantó su último trofeo continental, mientras la Conmebol avanza con los preparativos de una competencia que volverá a reunir a las principales selecciones de América.