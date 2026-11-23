El encuentro disputado en Rabat terminó 1-1, pero los festejos desataron una pelea entre jugadores de ambos seleccionados que obligó a intervenir a la Policía. Argentina, vigente campeona del torneo, ya aseguró su clasificación a los cuartos de final.

Hoy 20:46

El Mundial de Fútbol de Talla Baja 2026, que se disputa en Marruecos, quedó envuelto en un escándalo luego de que jugadores de Colombia y del seleccionado anfitrión protagonizaran una violenta pelea al finalizar un encuentro correspondiente a la fase de grupos. El episodio quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

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El partido, disputado en Rabat, terminó igualado 1-1, un resultado importante para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la siguiente instancia. Sin embargo, apenas sonó el silbato final, los festejos de los futbolistas colombianos dieron paso a una serie de incidentes.

Según muestran las imágenes que circularon en las redes, un jugador marroquí quedó en medio de la celebración del conjunto sudamericano, lo que desencadenó los primeros empujones. En cuestión de segundos, la situación pasó a mayores y varios integrantes de ambos seleccionados comenzaron a intercambiar golpes de puño.

La pelea se extendió por el campo de juego y obligó a intervenir a los árbitros, integrantes de los cuerpos técnicos y efectivos policiales, quienes intentaron separar a los protagonistas y controlar los incidentes.

Las imágenes del enfrentamiento generaron una fuerte repercusión en las redes sociales y terminaron por opacar el resultado deportivo de un encuentro que podía encaminar la clasificación de ambos equipos a los cuartos de final.

Argentina ganó sus dos partidos y ya está en cuartos de final

Mientras tanto, la Selección argentina de fútbol de talla baja continúa con su buen desempeño en el Mundial y ya consiguió su clasificación a los cuartos de final después de ganar sus dos primeros encuentros.

El conjunto albiceleste, que defiende el título conseguido en la primera edición del certamen disputada en 2023, comenzó su participación con una contundente victoria por 5-0 frente a Jordania.

Posteriormente, el seleccionado nacional volvió a festejar al imponerse 3-1 ante Irak, con tres goles de Martín Antúnez, resultado que le permitió asegurar anticipadamente su lugar en la próxima instancia.

Ahora, Argentina cerrará la fase de grupos este martes 24 de noviembre, desde las 15 (hora argentina), frente a Brasil, en un clásico que definirá las posiciones finales de su zona.

La Albiceleste buscará continuar por la senda del triunfo y acercarse a una nueva consagración mundial, después de haber conquistado el primer título de la historia de esta competencia.