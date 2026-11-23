El Lobo se hizo fuerte en casa y se impuso por 4 a 2 en el estadio Juan Carmelo Zerillo ante la Lepra, que terminó con nueve jugadores. Los de Ariel Pereyra esperan por el ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia.

Hoy 19:45

Gimnasia de La Plata consiguió una clasificación emocionante a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, luego de vencer por 4-2 a Newell's Old Boys en el Bosque. El equipo dirigido por Ariel Pereyra necesitó del tiempo suplementario para quedarse con el triunfo y meterse entre los ocho mejores del campeonato.

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El Lobo comenzó mejor y logró abrir el marcador gracias a Ignacio Fernández, quien definió una contra letal para establecer el 1-0. Sin embargo, la Lepra reaccionó y encontró la igualdad mediante Walter Mazzantti, que convirtió desde el punto penal.

El encuentro mantuvo su intensidad y Ignacio Miramón volvió a poner en ventaja al conjunto platense. Pero Newell's no bajó los brazos y nuevamente apareció Mazzantti, quien ejecutó otro penal para establecer el 2-2 y llevar la definición al tiempo suplementario.

En el alargue, Gimnasia mostró mayor contundencia y consiguió desnivelar el resultado con un gol en contra de Escobar. Posteriormente, Matías Melluso apareció para convertir el cuarto tanto y sellar el 4-2 definitivo ante el festejo de los hinchas presentes en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Con esta victoria, el Tripero se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia en la que deberá enfrentar al ganador del cruce entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, previsto para este miércoles en La Bombonera.

De esta manera, Gimnasia mantiene viva la ilusión de pelear por el título, mientras que Newell's se despidió del campeonato después de protagonizar un encuentro cargado de emociones y cambios en el marcador.