Un joven de 19 años fue sorprendido por la espalda mientras estaba sentado con un amigo en un kiosco. La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad y su familia sospecha que estuvo motivada por una cuestión sentimental.

Hoy 19:13

Un violento episodio ocurrido en San Antonio de Padua, partido bonaerense de Merlo, generó indignación luego de que se difundieran las imágenes de un ataque protagonizado por un joven rugbier de 17 años. La víctima, identificada como Santiago, de 19 años, recibió varios golpes en la cabeza mientras se encontraba sentada junto a un amigo y terminó inconsciente.

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Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de un kiosco. En las imágenes se observa cómo el agresor se levanta de otra mesa, se acerca por detrás de Santiago y comienza a golpearlo sin que se produzca una discusión previa. El primer impacto lo dejó prácticamente sin reacción, hasta que terminó desplomándose.

El padre de la víctima, Pablo, aseguró que su hijo no tuvo oportunidad de defenderse y sostuvo que la agresión habría sido planificada. “Fue agresión directa y premeditada. Mi hijo estaba con un amigo tomando una gaseosa y no hubo palabras. No hubo nada anteriormente. Se levantó, fue y lo agredió”, relató.

Según explicó, el conflicto podría estar relacionado con una cuestión sentimental, ya que Santiago estaría comenzando una relación con la expareja del adolescente señalado como agresor. No obstante, esa hipótesis todavía no fue confirmada judicialmente.

El hombre también cuestionó la actitud de los otros dos jóvenes que acompañaban al atacante. De acuerdo con su relato, ninguno intentó detener la golpiza y sus movimientos habrían dificultado que el amigo de Santiago pudiera intervenir.

“Uno se queda en la mesa de al lado y el otro está atrás del amigo de mi hijo, que está sentado, para que tampoco pueda defenderlo”, sostuvo Pablo, quien pidió que también se investigue la participación de los acompañantes.

Cómo se encuentra el joven atacado

Tras la agresión, Santiago recibió atención médica y fue sometido a distintos estudios, entre ellos una tomografía, para evaluar las consecuencias de los golpes recibidos en la cabeza.

Afortunadamente, su padre confirmó que el joven se encuentra fuera de peligro y continúa recuperándose en su domicilio, donde debe mantener reposo y seguir las indicaciones médicas.

“Mi hijo hoy está mejor, está bien. Después de hacerle una serie de estudios, una tomografía, ahora está con reposo, hielo, calmantes y antiinflamatorios”, explicó.

Sin embargo, manifestó su preocupación por la violencia del episodio y advirtió que las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. “Esto podía terminar en tragedia tranquilamente”, expresó.

Por último, Pablo adelantó que acudirá directamente a la Fiscalía para denunciar lo sucedido. Según señaló, tomó esa decisión porque el padre del adolescente señalado como agresor sería integrante de la Policía, una circunstancia que le genera desconfianza.

Mientras tanto, las imágenes de las cámaras de seguridad se convirtieron en un elemento central para reconstruir lo ocurrido y esclarecer las responsabilidades de quienes participaron en el episodio.