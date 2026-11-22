El procedimiento tuvo lugar en el barrio Juan XXIII. El hombre de 39 años manifestó que pretendía atacar a su hermano debido a un conflicto familiar de larga data. Quedó aprehendido por disposición de la Justicia.
Una rápida intervención policial permitió evitar una posible tragedia familiar en el barrio Juan XXIII, donde un hombre de 39 años fue interceptado cuando se dirigía a buscar a su hermano con intenciones de agredirlo y, según manifestó ante los uniformados, quitarle la vida.
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El procedimiento se registró alrededor de las 18:52, en la intersección de calles Taboada y Gorriti, mientras efectivos de la Subcomisaría Sargento Cabral realizaban recorridos preventivos por el sector.
Los uniformados advirtieron la presencia de un sujeto en actitud sospechosa y procedieron a identificarlo. Durante el procedimiento, descubrieron que llevaba oculto entre sus prendas un cuchillo tipo carnicero con cabo blanco.
Al ser consultado por los policías, el hombre manifestó que se dirigía a buscar a su hermano con intenciones de atacarlo, debido a una serie de problemas familiares que mantenían desde hacía tiempo.
Ante la gravedad de sus manifestaciones, los efectivos procedieron al secuestro del arma blanca y trasladaron al individuo a sede policial.
La fiscal de turno tomó conocimiento de lo sucedido y dispuso que el hombre quedara alojado en calidad de aprehendido, además de ordenar las medidas correspondientes.
La intervención de los uniformados permitió neutralizar la situación de riesgo e impedir que el conflicto familiar derivara en un episodio de mayores consecuencias.