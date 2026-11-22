El procedimiento tuvo lugar en el barrio Juan XXIII. El hombre de 39 años manifestó que pretendía atacar a su hermano debido a un conflicto familiar de larga data. Quedó aprehendido por disposición de la Justicia.

Hoy 20:55

Una rápida intervención policial permitió evitar una posible tragedia familiar en el barrio Juan XXIII, donde un hombre de 39 años fue interceptado cuando se dirigía a buscar a su hermano con intenciones de agredirlo y, según manifestó ante los uniformados, quitarle la vida.

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El procedimiento se registró alrededor de las 18:52, en la intersección de calles Taboada y Gorriti, mientras efectivos de la Subcomisaría Sargento Cabral realizaban recorridos preventivos por el sector.

Los uniformados advirtieron la presencia de un sujeto en actitud sospechosa y procedieron a identificarlo. Durante el procedimiento, descubrieron que llevaba oculto entre sus prendas un cuchillo tipo carnicero con cabo blanco.

Al ser consultado por los policías, el hombre manifestó que se dirigía a buscar a su hermano con intenciones de atacarlo, debido a una serie de problemas familiares que mantenían desde hacía tiempo.

Ante la gravedad de sus manifestaciones, los efectivos procedieron al secuestro del arma blanca y trasladaron al individuo a sede policial.

La fiscal de turno tomó conocimiento de lo sucedido y dispuso que el hombre quedara alojado en calidad de aprehendido, además de ordenar las medidas correspondientes.

La intervención de los uniformados permitió neutralizar la situación de riesgo e impedir que el conflicto familiar derivara en un episodio de mayores consecuencias.