El piloto argentino aprovechó las ventajas y logró terminar dentro de los 10 mejores de la jornada.

Hoy 02:56

Franco Colapinto tuvo una gran actuación en el Gran Premio de Las Vegas y terminó sexto después de una carrera cargada de emociones, sobrepasos y cambios de posiciones. El argentino, que había largado desde el noveno lugar, consiguió recuperarse en dos oportunidades de una caída hasta el puesto 11 y cruzó la bandera a cuadros justo detrás de su compañero Pierre Gasly, en una jornada muy importante para Alpine.

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La largada fue determinante para el piloto argentino. Aprovechó que Liam Lawson debió comenzar desde boxes por problemas en su Racing Bulls y que Alex Albon no pudo participar de la competencia. Además, tuvo una excelente salida, superó a Gasly y a Kimi Antonelli y llegó a ubicarse sexto. Sin embargo, con el correr de las vueltas perdió algunas posiciones frente a los principales protagonistas y cayó hasta el undécimo lugar.

Lejos de resignarse, Colapinto se mantuvo en la pelea y protagonizó varios sobrepasos en un circuito callejero que ofreció constantes alternativas. En la vuelta 12 logró superar a los dos McLaren en una misma maniobra, aunque posteriormente Lando Norris y Oscar Piastri recuperaron sus posiciones. La competencia se desarrollaba con un ritmo frenético, con numerosos pilotos muy cerca entre sí y diferencias mínimas.

El safety car cambió la carrera

Uno de los momentos decisivos llegó en la vuelta 19, cuando un incidente entre Sergio Pérez y Rafael Câmara provocó la salida del auto de seguridad. La mayoría de los pilotos aprovechó para ingresar a boxes y cambiar neumáticos. Colapinto pasó de los compuestos blandos a los medios y, pese a perder una posición durante las detenciones, consiguió beneficiarse de otros incidentes y sanciones para avanzar en el clasificador.

El relanzamiento también tuvo consecuencias importantes. Isack Hadjar sufrió un accidente y perdió el alerón delantero, mientras que los McLaren y Antonelli volvieron a meterse en la pelea por los primeros puestos. En ese momento, Gasly ocupaba el octavo lugar y Colapinto marchaba noveno, con los dos Alpine en condiciones de luchar por los puntos importantes.

En el tramo final llegó otro golpe de escena. Los Ferrari protagonizaron un incidente y los dos pilotos de Alpine aprovecharon la situación para avanzar. Colapinto llegó a ubicarse sexto, aunque posteriormente fue superado por Charles Leclerc. Sin embargo, el monegasco recibió una penalización de diez segundos por su responsabilidad en el incidente con Lewis Hamilton, lo que permitió al argentino recuperar posiciones.

En las últimas vueltas, el británico de Ferrari intentó acercarse, pero Franco defendió su lugar y consiguió sostenerse entre los seis mejores. Incluso, aprovechó un error de George Russell en el cierre para avanzar junto a su compañero y terminar una carrera que había comenzado con dificultades.

Verstappen ganó y Alpine celebró

La victoria quedó en manos de Max Verstappen, quien consiguió su cuarto triunfo de la temporada y el número 75 de su carrera en la Fórmula 1. El neerlandés lideró gran parte de la competencia, aunque en la última vuelta fue superado por los dos McLaren.

Lando Norris terminó segundo y Oscar Piastri completó el podio. Detrás finalizaron Antonelli, Gasly y Colapinto, en una actuación sobresaliente para Alpine, que consiguió ubicar sus dos monoplazas entre los seis primeros.

El resultado tuvo un valor especial para la escudería francesa, que llegaba después de seis fechas en las que apenas había sumado un punto. En Las Vegas consiguió 18 unidades: diez gracias a Gasly y ocho aportados por el argentino.

Para Colapinto, el sexto puesto representa una de sus mejores actuaciones desde su llegada a Alpine y un resultado fundamental para recuperar confianza. Después de una clasificación en la que había manifestado su frustración porque consideraba que tenía potencial para mucho más, el argentino respondió en la pista con una gran remontada y una actuación que volvió a ilusionar.