El Canalla, que terminó como líder de la Zona B, buscará recuperarse de la frustración por no conseguir el título anual y avanzar en los playoffs. Enfrente estará el Lobo mendocino, que consiguió la clasificación en la última fecha.

Hoy 07:05

Rosario Central recibirá este domingo a Gimnasia de Mendoza, desde las 16, en el estadio Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El equipo rosarino intentará comenzar con una victoria su camino en la etapa eliminatoria, después de quedarse sin el título de campeón anual, que finalmente quedó en manos de Boca Juniors.

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El conjunto dirigido por Jorge Almirón llega en un gran momento futbolístico. Terminó primero en la Zona B con 34 puntos, producto de diez victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas. Además, cerró la fase regular con cinco triunfos consecutivos, el último de ellos por 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Sin embargo, la consagración agónica de Boca en la definición del campeonato anual dejó un sabor amargo en Rosario. Ahora, el Canalla buscará dar vuelta la página y concentrarse en los playoffs, con la ilusión de volver a disputar una final, algo que no consigue desde 2023.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza, conducido por Darío Franco, logró meterse en la etapa eliminatoria en la última jornada. El Lobo finalizó octavo en la Zona A con 22 unidades y consiguió el último boleto disponible para los playoffs. En su presentación más reciente igualó 1-1 ante Independiente Rivadavia en el clásico mendocino.

El equipo cuyano tendrá un desafío exigente en Rosario, pero intentará aprovechar la presión que tendrá el local para dar el golpe y continuar en carrera por el campeonato.

Horario, árbitro y dónde ver en vivo

El encuentro comenzará a las 16 y será televisado por ESPN Premium, a través del Pack Fútbol. El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.

La eliminatoria se disputará a partido único. Si terminan igualados durante los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Juan Giménez o Sebastián Zaracho, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Germán Guiffrey, Matías Recalde; Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Esteban Fernández; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

El ganador avanzará a los cuartos de final del Torneo Clausura, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Defensa y Justicia y Barracas Central.