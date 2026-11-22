El capitán del Xeneize sufrió un desmayo mientras brindaba una entrevista luego de la consagración en la Copa Sudamericana. Fue asistido por el cuerpo médico y horas más tarde compartió una imagen desde un centro de salud para tranquilizar a los hinchas.

Hoy 01:25

Un momento de preocupación se vivió durante los festejos de Boca Juniors por la consagración en la Copa Sudamericana. Leandro Paredes se descompensó mientras brindaba una entrevista en vivo luego de la victoria por 2-0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla y encendió las alarmas entre sus compañeros y los presentes.

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El mediocampista, que había sido reemplazado a los 13 minutos del segundo tiempo por Tomás Belmonte, sufrió las consecuencias de las altas temperaturas y la humedad en Colombia. Mientras hablaba con el periodista Marcelo Benedetto, comenzó a sentirse mal y terminó desmayándose frente a las cámaras.

La asistencia fue inmediata y el capitán recibió atención médica. Según informaron durante la transmisión, sufrió una baja de presión y pudo recuperarse poco después. Incluso, se retiró por sus propios medios hacia el vestuario, donde se encontraba su familia.

Horas más tarde, el propio Paredes utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a los hinchas de Boca. Desde un centro de salud, compartió una fotografía mientras era atendido y acompañó la imagen con un mensaje contundente: "Estamos bien. Aguante Boca. Hoy y siempre".

El entrenador Rodolfo Arruabarrena también se había referido a la situación y explicó que el futbolista ya había manifestado inconvenientes físicos durante el encuentro. "Terminando el primer tiempo tuvo un bajón, se sentía mareado. En el entretiempo mejoró un poco, pero a los diez minutos se veía que le costaba trasladarse a los costados", comentó.

Además, destacó la actitud del capitán: "Es muy honesto y pidió el cambio. Es un líder positivo. Todas las cosas que ha ganado y en el vestuario es uno más".

De esta manera, después del susto que generó su descompensación, Leandro Paredes llevó tranquilidad con un mensaje que rápidamente se replicó entre los hinchas xeneizes, en una noche que terminó con la alegría de volver a conquistar un título internacional.