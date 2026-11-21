La empresaria compartió con sus seguidores los cambios que incorporó a su rutina diaria para bajar de peso. Además, contó cómo modificó su alimentación y qué actividad física realiza todos los días.

Hoy 18:49

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al revelar los cambios que incorporó a su vida cotidiana y que le permitieron lograr una transformación física durante los últimos meses.

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A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la conductora explicó que comenzó a prestar mayor atención a su alimentación, incrementó la actividad física y adoptó nuevos hábitos de cuidado personal.

Entre las modificaciones más importantes, la empresaria destacó que realiza caminatas de entre 12 y 14 kilómetros, especialmente cuando regresa a su casa después de cumplir con sus compromisos laborales.

El alimento que Wanda Nara tiene prohibido consumir

La conductora explicó que actualmente sigue un plan de alimentación que respeta incluso durante sus jornadas de trabajo, algo que anteriormente le resultaba difícil.

"Tengo prohibidos los dulces, al menos por un período", confesó Wanda, aunque reconoció que durante los fines de semana suele darse algún gusto.

Asimismo, explicó que comenzó a desayunar, organizó los horarios de sus comidas e incorporó opciones saludables para consumir entre ellas. Uno de los cambios que mencionó fue haber reemplazado las papas fritas por los arándanos.

Los nuevos hábitos que incorporó a su rutina

Además de las caminatas y los cambios en su alimentación, la empresaria contó que se realiza masajes de drenaje y utiliza botas de compresión después de sus extensas jornadas laborales.

También destacó que aumentó su consumo diario de agua y utiliza diferentes termos para hacer más entretenido el hábito de mantenerse hidratada.

"Esta vez estoy un poco más aplicada en el cuidado del cuerpo y sobre todo de mi salud", expresó la conductora, quien aseguró estar más comprometida con su bienestar personal.