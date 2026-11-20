El Rojo y el Bicho se enfrentarán este sábado desde las 17 en La Paternal. El ganador del encuentro será el próximo rival de Vélez.
Argentinos Juniors e Independiente protagonizarán este sábado uno de los encuentros correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará desde las 17 en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Jorge Baliño y televisación de TNT Sports.
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