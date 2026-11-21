El pequeño estaba de visita en un domicilio, salió a la vereda y tomó contacto con un carro de comidas. Fue asistido en el Centro de Salud Mama Antula.

Hoy 15:25

Un trágico accidente conmovió a la zona sur de la Capital. Un descuido tuvo un fatal desenlace.

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Francisco Emir Orellana de seis años se encontraba junto a su madre Margarita Orella (25), de visita en una vivienda del barrio Siglo XX.

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En un momento el pequeño salió a la vereda y tocó un carro de comidas que estaba a poco metros de la vivienda, ubicada en la manzana 17 de dicho complejo.

El pequeño recibió una descarga eléctrica y de inmediato fue trasladado hacia el Centro de Salud Mama Antula, donde los médicos no pudieron hacer nada, ya que había llegado sin signos vitales.