Las conversaciones avanzaron y el exentrenador de Boca será el próximo conductor del elenco Ferroviario.

Hoy 15:18

Central Córdoba tiene encaminada la llegada de su nuevo entrenador. Claudio Úbeda alcanzó un acuerdo con la dirigencia ferroviaria y se convertirá en el director técnico del primer equipo para afrontar la temporada 2027 de la Liga Profesional.

El entrenador de 57 años, que viene de dirigir a Boca Juniors, ultima los detalles de su contrato con la institución santiagueña. De no mediar inconvenientes, firmará un vínculo hasta diciembre de 2027 y será anunciado oficialmente durante la próxima semana. Incluso, se prevé una conferencia de prensa para el martes 24 de noviembre.

El Sifón llegará para reemplazar a Sebastián Domínguez, quien dejó su cargo después de una floja campaña del Ferroviario. El equipo santiagueño terminó en el puesto 27 de la tabla anual y 26 en la tabla de promedios, por lo que comenzará el próximo año comprometido en la lucha por mantener la categoría.

La última experiencia de Úbeda fue en Boca, donde quedó al frente del plantel profesional tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, en 2025. Su ciclo en el Xeneize terminó en junio de este año, luego de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Desde su salida del conjunto de La Ribera, el entrenador permaneció alejado de la dirección técnica profesional y durante los últimos meses formó parte del equipo Senior de Racing, mientras esperaba una nueva oportunidad para regresar a los bancos de suplentes.

De esta manera, Central Córdoba comienza a definir su proyecto deportivo para 2027 con la llegada de un entrenador de experiencia, que tendrá como principal objetivo mejorar el rendimiento del equipo y sumar los puntos necesarios para alejarse de la zona de descenso.