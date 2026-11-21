Ismael Jesús "Tripa" Jiménez, sufrió gravísimas lesiones que podrían dejarlo cuadripléjico. La familia atacó a los uniformados durante el operativo de detención.

Hoy 08:02

Un delincuente, de 27 años identificado como Ismael Jesús "Tripa" Jiménez, sufrió gravísimas lesiones que podrían dejarlo cuadripléjico luego de arrojarse desde unos cinco metros de altura al escapar de la Comisaría 49 a donde había ingresado detenido por robo.

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El gravísimo episodio comenzó a originarse pasadas las 8:30 del viernes, cuando los uniformados llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de Ruta 211, Los Mojones para detener a "Tripa", sindicado por la Justicia como autor de múltiples hechos delictivos.

Según sostiene el informe de la policía, al llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos por la madre de Jiménez, quien acató la medida judicial y permitió el ingreso de los efectivos para requisar su vivienda.

Tras una minuciosa requisa en la casa, el agente Axel Sosa notó que el acusado salió corriendo y se ocultó en el monte detrás de la propiedad, recostado sobre una lona negra, por lo que salieron tras él.

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Al lograr atraparlo, el acusado opuso una tenaz y violenta resistencia, por lo que debió ser reducido mediante la fuerza, mientras familiares adoptaban una actitud hostil y lo instaban a escapar. Luego de ser contenido, el detenido fue trasladado a la Comisaría N° 49.

Siempre en función al parte de la policía, ya en la dependencia policial, Jiménez quedó alojado en la oficina de brigada bajo custodia de efectivos de guardia y administrativos de turno.

Mientras los guardianes del orden registraban su ingreso, "Tripa" aprovechó un descuido, y esposado logró fugarse a pie por una puerta que da hacia la calle, secuencia que quedó registrada por las cámaras del lugar.

El supuesto delincuente corrió en dirección al barrio Altos de Golf y, al verse acorralado antes de ser nuevamente interceptado, se trepó a un muro de contención y desde allí se arrojó hacia la vera del río Dulce.

La caída desde unos cinco metros de altura le provocó severas fracturas y le impidió continuar la huida, momento en que volvió a quedar bajo custodia policial.

De inmediato se solicitó una ambulancia debido a la altura del terraplén desde el cual se lanzó para escapar de los uniformados que lo perseguían. Personal del SEASE lo asistió y lo trasladó con custodia policial para su atención médica urgente ante la gravedad del impacto.

La fiscal Jesica Luca tomó conocimiento de lo sucedido, dispuso el examen facultativo, el peritaje por parte del médico forense y el relevamiento de las cámaras de la comisaría y del sector. La investigación busca establecer responsabilidades tras el grave final del operativo.

Fracturas múltiples y riesgo de secuelas severas

Según el informe del Departamento de Reconocimiento Médico, "Tripa" sufrió un cuadro traumatológico complejo. El médico policial constató una fractura lumbar L5, ubicada en la última vértebra de la cintura, lesión vinculada al alto riesgo de secuelas severas.

A ese daño en la columna —que podría impedirle caminar. se sumaron fracturas en el tobillo derecho y en la tibia y el peroné de la misma pierna. Asimismo, detectaron una fractura de calcáneo izquierdo, correspondiente al hueso del talón, producto del impacto tras saltar del muro.

El diagnóstico se completa con una herida cortante y diversas raspaduras y excoriaciones en ambos codos y en la rodilla derecha, lesiones compatibles con el forcejeo inicial y posterior roce y caída. Por disposición médica, quedó internado en la sala de traumatología para ser intervenido en quirófano.

Dos efectivos resultaron lesionados por sus familiares

Durante el procedimiento en Los Mojones, los agentes Axel Sosa y Agustín Paz sufrieron lesiones producto del forcejeo al intentar reducir al sospechoso. Ambos uniformados debieron ser examinados por el área médica.

Según consta en el informe que realizó la policía tras el operativo sobre la Ruta 211, mientras se desarrollaba el operativo, el clima se volvió tenso cuando los familiares rodearon al personal policial con una actitud hostil y sin prestar colaboración. Lejos de facilitar la medida judicial, alentaban al acusado para que escapara del cerco montado por los efectivos.

En medio de esa situación, la madre del detenido arrojó piedras contra el móvil policial y contra el agente Paz mientras se concretaba el traslado.

Pese a los incidentes y a las agresiones registradas en el lugar, Jiménez fue llevado a la Comisaría 49. Luego se generó el gravísimo episodio que está siendo minuciosamente investigado por las autoridades judiciales.