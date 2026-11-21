Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo se presentan inestables, con lluvias intermitentes y temperaturas agradables. Se espera un fin de semana marcado por la humedad y la lluvia.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo una condición de llovizna ligera que acompaña la jornada. La temperatura actual es de 22 °C, con una sensación térmica de 23.4 °C, lo que genera un ambiente fresco y húmedo.

Las condiciones de humedad elevada, que alcanza el 86%, hacen que se sienta un clima un tanto pesado, aunque el viento sopla suavemente a 10.8 km/h desde el este-sureste, proporcionando algo de alivio.

Para este sábado 21 de noviembre, se prevé lluvia irregular en las cercanías, con temperaturas que oscilarán entre los 21.9 °C de mínima y 29.5 °C de máxima, lo que indica que la jornada será variable y propensa a cambios.

El pronóstico para mañana, domingo 22 de noviembre, también indica lluvia irregular, con mínimas de 20 °C y máximas que no superarán los 23.9 °C, lo que sugiere que los termenses deberán estar preparados para un día fresco y húmedo.

Finalmente, el lunes 23 de noviembre continuará la tendencia de lluvia irregular, con mínimas que rondarán los 20.4 °C y máximas alcanzando 29.4 °C. Es importante que los habitantes de Termas de Río Hondo estén atentos a las condiciones climáticas en los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.