La mayor de las víctimas quedó embarazada por los ultrajes que sufría. La Justicia revocó la domiciliaria que tenía el abusador y el nuevo destino será un pabellón del Penal de Varones en Alsina 850.

Hoy 07:29

Un vecino del departamento Figueroa fue condenado el viernes a 20 años de prisión, al ser hallado responsable de abusar sexualmente de cuatro hijas, de 23, 18, 15 y 10 años.

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El aberrante caso salió a la luz en el año 2023, cuando el sujeto fue denunciado por su entonces pareja. Según la investigación de las fiscales Alicia Falcione y Vanina Aguilera, el changarín habituaba vejar a las hijas en ausencia de su concubina, ya sea dentro del rancho, o llevándolas al monte y luego amenazándolas.

La mayor fue vejada desde los 13 y quedó embarazada. Conclusión, fue madre a los 20 años y el análisis de ADN confirmó la paternidad del "padre" de la joven.

Al declarar, el sujeto señaló que con la mayor de sus hijas tuvo una relación consentida. Y negó haber abusado de sus otras tres hijas menores. Las mayores eran hijas de otra relación. Y las dos menores, hijas biológicas del individuo.

En los alegatos, las fiscales instaron a una condena a 25 años de prisión, al sostener que los abusos fueron acreditados con las pruebas científicas, más los testimonios contundentes de sus protagonistas. El Ministerio Pupilar fue ejercido por la defensora oficial, Luciana Giménez, quien solicitó protección y asistencia para las víctimas menores.

A su turno, la defensa, a cargo de Martina Magnone y Martín Rojas Verón, requirió la absolución de su cliente. A criterio suyo, "no hubo nada en tiempo, modo, ni circunstancia que denote ataques sexuales". Al mismo tiempo, pidieron al alto cuerpo "ratificar el arresto domiciliario otorgado en octubre del 2025 por la jueza de Género, Norma Morán, debido a dificultades cardíacas".

Finalmente, el alto cuerpo develó el veredicto el viernes antes de las 13. El vocal, Juan Carlos Storniolo, votó por una condena a 15 años de prisión. Por su parte, sus pares, Fernando Viaña y Graciela Viaña de Avendaño votaron por una condena a 20 años de prisión.

En conclusión, sopesaron los votos afirmativos de Fernando Viaña y Graciela Viaña de Avendaño. No es todo. La secretaria informó que también fue revocada la domiciliaria y el nuevo destino del sujeto será un pabellón del Penal de Varones en Alsina 850.