En la Casa Rosada reconocen que la incertidumbre política de cara a 2027 también impacta en los mercados. Pese a la suba del dólar y del riesgo país, aseguran que no habrá modificaciones en el programa económico.

Hoy 23:46

El Gobierno de Javier Milei cerró una semana de avances en materia legislativa, pero con fuertes turbulencias en el plano financiero. El riesgo país superó este viernes los 1.000 puntos básicos, mientras que el dólar oficial alcanzó los $1.595, su valor más alto del año.

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Pese a este escenario, en la Casa Rosada ratificaron la continuidad del programa económico y descartaron la posibilidad de introducir cambios en las políticas impulsadas por el presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde el Ejecutivo atribuyen buena parte de la tensión financiera a factores internacionales, entre ellos la volatilidad de los mercados emergentes, el incremento del precio del petróleo y la incertidumbre política en Estados Unidos tras las elecciones legislativas en las que sufrió una derrota el partido de Donald Trump.

También mencionan la falta de avances concretos sobre los conflictos en Medio Oriente durante la reciente cumbre que reunió a Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping en China.

La incertidumbre electoral también preocupa al Gobierno

Más allá del contexto internacional, en el Gobierno reconocen que comenzaron a pesar las especulaciones sobre el escenario electoral argentino de 2027 y las posibilidades de que Milei consiga un segundo mandato.

El reordenamiento del peronismo, con figuras como Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, aparece entre los factores políticos que, según fuentes oficiales, generan incertidumbre entre los inversores.

A esto se suman las señales de una eventual candidatura presidencial de Patricia Bullrich, una posibilidad que también genera inquietud dentro del oficialismo.

“La situación local toca el riesgo país porque los actores económicos no tienen tan claro que Milei gane la elección. Afecta lo del peronismo, afecta lo de Patricia”, sostuvo una fuente gubernamental.

En ese contexto, el Ejecutivo busca avanzar con la reforma electoral y la eliminación de las PASO, con el objetivo de consolidar acuerdos con los gobernadores y transmitir señales de fortaleza política. Sin embargo, los avances legislativos todavía no se tradujeron en una mejora de los indicadores financieros.

El Gobierno ratifica el rumbo económico

En la Casa Rosada sostienen que la evolución del tipo de cambio no refleja la misma magnitud de deterioro que registraron los bonos y las acciones. Bajo ese argumento, defienden la solidez de los fundamentos del programa económico y rechazan que el país atraviese una crisis cambiaria.

En paralelo, algunos economistas cercanos al oficialismo volvieron a instalar el debate sobre la dolarización, aunque reconocen que su implementación requeriría una mayor disponibilidad de divisas y modificaciones en el sistema financiero.

Hasta el momento, ni Milei ni Caputo se pronunciaron públicamente sobre la última escalada del riesgo país y del dólar. Ambos concentraron sus anuncios en la incorporación de un nuevo proyecto de inversión al RIGI, mientras el Gobierno insiste en que mantendrá su estrategia económica pese a las turbulencias de los mercados.