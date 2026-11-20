El Xeneize buscará cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales este sábado, desde las 19.30, en Barranquilla. El encuentro será dirigido por el uruguayo Andrés Matonte.
Boca Juniors y Atlético Mineiro protagonizarán este sábado 21 de noviembre la gran final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro comenzará a las 19.30 (hora argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y la televisación de DSports.
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El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá la oportunidad de conquistar su primer título internacional desde la Recopa Sudamericana de 2008, cuando se consagró frente a Arsenal de Sarandí.
El Xeneize atraviesa un gran momento deportivo, luego de quedarse con la tabla anual del fútbol argentino y conseguir su clasificación a la final de la Copa Argentina.
Para la definición continental, el Vasco mantiene una incógnita en el sector ofensivo. Alan Velasco, Tomás Aranda y Leonel Flores son las alternativas para acompañar a Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
Por su parte, Atlético Mineiro, conducido por Eduardo Domínguez, acumula siete encuentros sin victorias y buscará revancha tras perder las finales de la Copa Libertadores 2024 y la Copa Sudamericana 2025.
Además de levantar el trofeo, el ganador embolsará 10 millones de dólares y asegurará su participación en la próxima Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez.