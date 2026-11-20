El Xeneize buscará cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales este sábado, desde las 19.30, en Barranquilla. El encuentro será dirigido por el uruguayo Andrés Matonte.

Hoy 07:31

Boca Juniors y Atlético Mineiro protagonizarán este sábado 21 de noviembre la gran final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro comenzará a las 19.30 (hora argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y la televisación de DSports.

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El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá la oportunidad de conquistar su primer título internacional desde la Recopa Sudamericana de 2008, cuando se consagró frente a Arsenal de Sarandí.

El Xeneize atraviesa un gran momento deportivo, luego de quedarse con la tabla anual del fútbol argentino y conseguir su clasificación a la final de la Copa Argentina.

Para la definición continental, el Vasco mantiene una incógnita en el sector ofensivo. Alan Velasco, Tomás Aranda y Leonel Flores son las alternativas para acompañar a Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Por su parte, Atlético Mineiro, conducido por Eduardo Domínguez, acumula siete encuentros sin victorias y buscará revancha tras perder las finales de la Copa Libertadores 2024 y la Copa Sudamericana 2025.

Además de levantar el trofeo, el ganador embolsará 10 millones de dólares y asegurará su participación en la próxima Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.

El camino de Boca hacia la final

Playoffs: 1-1 ante O’Higgins (4-3 por penales).

Octavos de final: 7-1 ante Recoleta.

Cuartos de final: 2-1 ante San Pablo.

Semifinales: 3-2 ante Vasco da Gama.

El camino de Atlético Mineiro hacia la final

Fase de grupos: primero del Grupo B con 10 puntos.

Octavos de final: 3-2 ante Red Bull Bragantino.

Cuartos de final: 4-4 ante Santos (3-1 por penales).

Semifinales: 3-2 ante Montevideo City Torque.

Las probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez.

El historial entre Boca y Atlético Mineiro

Partidos disputados: 9.

Victorias de Boca: 5.

Victorias de Atlético Mineiro: 1.

Empates: 3.

Boca vs. Atlético Mineiro: hora, TV y datos del partido