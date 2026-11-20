La profesora dedicó gran parte de su vida a la enseñanza de las danzas folclóricas y a la difusión de las tradiciones argentinas. Su partida enluta a la comunidad artística y educativa de Santiago del Estero.

Hoy 22:35

Profundo pesar generó en Santiago del Estero el fallecimiento de Carla Anabel Esmoris More, destacada bailarina y docente que, a lo largo de su trayectoria, dedicó gran parte de su vida a la enseñanza de las danzas folclóricas y a la preservación de nuestras raíces culturales.

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Su formación artística comenzó a consolidarse en 1994, cuando se recibió como Técnica en Folclore en el Instituto Municipal de Arte. En 1999 obtuvo el título de Profesora Superior de Danzas Folclóricas Argentinas en el Instituto de Folclore Salavina “Roberto Piri Sabalza”.

En 2004 egresó de la ESPEA N.º 1 “Nicolás Segundo Gennero” como Profesora de Arte en Danzas, dando continuidad a su formación profesional y a su vocación por la enseñanza.

A lo largo de su carrera se desempeñó como docente de Educación Artística en la ESPEA N.º 3 de Termas de Río Hondo y en el Jardín Municipal N.º 6 “Pulgarcito”.

Desde 2006 se desempeñaba como directora del Ballet “Haciendo Patria”, dedicado a las danzas folclóricas para adultos. Además, fue organizadora del Festival Nacional Folclórico para Adultos, que se realizaba en Termas de Río Hondo.

También ejercía como docente de danza en la Escuela de Música, institución que, de acuerdo con la información preliminar, suspendió las actividades previstas para este sábado 21 de noviembre tras conocerse la triste noticia.

Su compromiso con la enseñanza, su pasión por el folclore y su dedicación a la formación artística marcaron una trayectoria de más de tres décadas.

La partida de Carla Esmoris deja un profundo vacío en el folclore santiagueño y un legado que permanecerá en el recuerdo de sus alumnos, colegas y de quienes compartieron con ella el amor por la danza y las tradiciones argentinas.