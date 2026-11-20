La víctima, de 33 años, logró pedir ayuda a un policía en el centro de La Banda. El acusado, un docente de 32 años, escapó y hasta el momento no fue detenido.

Hoy 06:50

Un grave caso de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y presunto abuso sexual es investigado en Santiago del Estero, luego de que una mujer de 33 años denunciara que su expareja la mantuvo cautiva durante nueve días, la golpeó y la obligó a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de muerte.

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El acusado fue identificado como Héctor Roberto Tórrez, de 32 años, un docente de la localidad de Figueroa. Según la denuncia, la víctima —quien trabaja como chofer de Uber— permaneció retenida en una vivienda de la manzana 5 del barrio Parque Río I, en la Capital.

El episodio salió a la luz durante la noche del miércoles 18 de noviembre, cuando la mujer consiguió acercarse a un efectivo policial en el centro de La Banda y pedir ayuda. Su expareja escapó del lugar y, hasta el cierre de la información, continuaba prófugo.

De acuerdo con fuentes policiales, la situación se habría extendido desde el 9 de noviembre. La mujer contó que había mantenido una relación de pareja con el acusado, que terminó hace cuatro años, y que ambos tienen una hija en común.

Cómo comenzó el calvario

Según el relato de la denunciante, el lunes debía viajar a Córdoba y su expareja llegó a la vivienda para despedirse de la hija que tienen en común. En esa oportunidad, ella le permitió quedarse en la casa para cuidar a las mascotas.

Al regresar de su viaje, el martes, le pidió que se retirara. Sin embargo, el hombre se negó y manifestó que quería permanecer unos días con la niña. La mujer accedió, pero el viernes, cuando intentó salir a trabajar, el acusado le pidió que se quedara y aseguró que le daría dinero.

Luego, según la denuncia, comenzó a realizarle escenas de celos y le dijo que sabía con quién se comunicaba porque tenía su teléfono celular clonado. La situación escaló cuando comenzó a insultarla, la tomó del cuello, la llevó hasta una habitación y la obligó a mantener relaciones sexuales mientras la golpeaba.

La mujer también relató que al día siguiente intentó salir de la vivienda para trabajar, pero el hombre no se lo permitió y decidió acompañarla junto a la hija de ambos.

Al regresar, mantuvieron otra discusión. En ese contexto, el acusado habría amenazado con incendiar la casa y el automóvil, además de matar a los tres, y nuevamente la habría sometido sexualmente.

Desde entonces, siempre de acuerdo con la presentación policial, la mantuvo cautiva en la vivienda y la amenazó con matarla si contaba lo sucedido a algún familiar. También insistía en que tenía intervenido su teléfono celular.

Logró escapar y pedir ayuda en La Banda

El miércoles, después de las 20, la mujer salió en su automóvil junto al acusado y la niña. La intención era dejar al hombre en la casa que alquila y luego dirigirse a visitar a su hermano, en el barrio Mama Antula.

Sin embargo, mientras circulaban por La Banda comenzaron a discutir. En un momento, el acusado habría tomado el volante del vehículo, por lo que la mujer decidió detener la marcha sobre calle Rivadavia, en el centro bandeño.

Cuando el hombre se negó a bajar del automóvil, la víctima aprovechó la presencia de un policía para acercarse y pedir auxilio. Al advertir la maniobra, Tórrez tomó su mochila y escapó.

La mujer fue asistida por los efectivos y trasladada a una dependencia policial, donde recibió atención médica por las lesiones que presentaba.

La investigación judicial

Por la gravedad de los hechos intervino inicialmente el fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda, Pedro Ibáñez, quien dispuso las primeras medidas, entre ellas que la víctima fuera examinada por el médico de Sanidad.

Posteriormente, por una cuestión de jurisdicción, la causa pasó a la Fiscalía capitalina, a cargo de Cecilia Pacheco.

Pese a la gravedad de la denuncia y al relato de la mujer, el acusado no había sido detenido hasta el cierre de la información. Además, no se descartaba que la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual tomara intervención para impulsar nuevas medidas en el expediente.