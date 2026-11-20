Un accidente en la ruta nacional N° 9 en Jujuy dejó tres personas heridas, siendo el conductor positivo en un test de alcoholemia y trasladados al hospital "Pablo Soria".

Hoy 02:10

Un accidente vehicular ocurrido en la ruta nacional N° 9 a la altura de la Ciudad Cultural del barrio Alto Padilla, en la capital de Jujuy, dejó como resultado a tres personas heridas. El incidente se produjo cuando el conductor, que tenía alcohol en sangre, perdió el control del vehículo, un Ford Ka gris, lo que provocó un vuelco. Este tipo de siniestros resalta la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad al volante.

El siniestro vial se reportó cerca de las 12.30 cuando el sistema de emergencia 911 recibió la alerta. Inmediatamente, el personal del Same y los bomberos se desplazaron al lugar para atender la situación. Tras la llegada de los servicios de emergencia, se procedió a la extracción de los ocupantes del automóvil, quienes sufrían lesiones y requerían atención médica urgente.

Los tres heridos fueron trasladados al hospital Pablo Soria, donde se les brindó la atención necesaria. Según información de fuentes consultadas, las lesiones no revisten gravedad, pero la situación destaca la necesidad de mantener un control estricto sobre el consumo de alcohol y su efecto en la conducción.

El lugar del accidente presentaba características peligrosas, siendo una curva en la ruta donde se registró el vuelco. La mecánica del siniestro indica que el conductor del Ford Ka, al acercarse a la curva, perdió el control y derrapó, cruzando hacia la colectora del carril. Este tipo de maniobras puede ser devastador, especialmente en tramos donde la visibilidad y la señalización son cruciales.

En el lugar del accidente, los equipos de Seguridad Vial también fueron convocados para realizar las labores de señalización y controlar el estado del conductor. El resultado del control de alcoholemia indicó que el conductor dio positivo, aunque no se reveló el nivel específico de alcohol en su sangre. Este hallazgo es una clara advertencia sobre los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol.

El vehículo, tras el vuelco, fue encontrado con daños significativos en su lateral izquierdo, trompa y parabrisas, evidenciando la fuerza del impacto. Además, se pudieron observar las marcas de derrape sobre el asfalto, así como los restos plásticos que se desprendieron durante el accidente, lo que ilustra la gravedad del incidente.

Finalmente, el Ford Ka permaneció en el lugar del accidente durante varias horas, lo que generó inconvenientes en el tránsito. La situación pone de manifiesto la necesidad de una mejora continua en las infraestructuras viales y la educación sobre la conducción responsable, con el objetivo de prevenir futuros accidentes y proteger la vida de los ciudadanos.