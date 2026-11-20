El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con nubosidad variable y condiciones de inestabilidad. Se esperan tormentas aisladas durante la mañana y posibles chaparrones hacia la tarde, mientras que las temperaturas se mantendrán agradables.

Hoy 01:35

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones en distintos momentos del día en Santiago del Estero. La temperatura mínima será de 22 °C, mientras que la máxima alcanzará los 30 °C durante la tarde.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 22 °C y vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h. Por la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 25 °C, mientras que podrían registrarse tormentas aisladas, con vientos del sudeste de similar intensidad.

Para la tarde se espera el momento más cálido de la jornada, con una máxima de 30 °C y probabilidad de chaparrones. El viento soplará del sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 27 °C, con cielo mayormente nublado y vientos del este de entre 13 y 22 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional anticipa una probabilidad de entre el 0 y el 10 % durante la madrugada, mientras que para la mañana y la tarde se ubicará entre el 10 y el 40 %. Hacia la noche, las posibilidades volverán a disminuir, con valores de entre el 0 y el 10 %. No se anuncian ráfagas de viento significativas durante la jornada.

Por otra parte, el pronóstico para el sábado 21 de noviembre anticipa una jornada con condiciones más estables, cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 21 °C de mínima y los 31 °C de máxima. La probabilidad de precipitaciones será baja durante la madrugada y la mañana, mientras que para la tarde y la noche no se esperan lluvias. Los vientos soplarán con velocidades de entre 7 y 22 km/h, sin ráfagas significativas.