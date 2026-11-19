Desde aquel 20 de noviembre de 2004, seguimos creciendo, innovando y acompañando a los santiagueños con la misma pasión por informar. Hoy celebramos más de dos décadas de historia y el respaldo de una comunidad digital que supera los 1,4 millones de seguidores en nuestras plataformas.

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Este viernes 20 de noviembre, Diario Panorama celebra sus 22 años de historia, contando los acontecimientos que marcaron a nuestra provincia y construyendo un vínculo de cercanía y confianza con quienes nos eligen día a día. Un nuevo aniversario que nos llena de orgullo y nos invita a mirar el camino recorrido, pero también a renovar nuestro compromiso con el futuro.

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Todo comenzó en 2004, cuando el Lic. Gustavo Ick, junto a un equipo joven, inquieto y decidido, apostó por un proyecto innovador para la comunicación en Santiago del Estero. Aquella iniciativa, que dio sus primeros pasos durante una madrugada de noviembre, fue creciendo hasta consolidarse como uno de los principales referentes del periodismo digital santiagueño.

Desde entonces, las formas de comunicarnos cambiaron profundamente. Evolucionaron las tecnologías, surgieron nuevas plataformas y la información comenzó a circular a una velocidad impensada. En medio de esa transformación, Diario Panorama supo adaptarse, crecer e innovar, manteniendo siempre su esencia: informar con responsabilidad, profesionalismo y compromiso con la realidad de nuestra provincia.

Una comunidad de más de 1,4 millones de seguidores y suscriptores

Estos 22 años nos encuentran con otro motivo para celebrar: el enorme acompañamiento de nuestros seguidores de redes sociales, que nos impulsan a seguir creciendo y explorando nuevas formas de comunicar.

Actualmente, Diario Panorama reúne más de 1,4 millones de seguidores y suscriptores en sus distintas plataformas digitales, una cifra que refleja el alcance de nuestros contenidos y el vínculo construido con la audiencia a lo largo de estos años.

Nuestra comunidad está integrada por 717 mil seguidores en Facebook, 500 mil en Instagram, 125 mil suscriptores en YouTube, 45 mil en nuestro canal de WhatsApp, 33 mil seguidores en TikTok y 23 mil en X.

Pero detrás de cada número hay mucho más que una estadística. Hay lectores que nos acompañan desde nuestros primeros años, nuevas generaciones que se informan a través de las redes sociales y miles de personas que cada día participan, comparten noticias y nos ayudan a seguir contando las historias de Santiago del Estero.

A través del trabajo conjunto con Radio Panorama y Canal 7, seguimos fortaleciendo una propuesta multimedia que nos permite llevar la información a diferentes públicos, combinando la inmediatez del mundo digital con la experiencia y el compromiso de nuestros equipos periodísticos.

22 años de evolución, desafíos y compromiso

El periodismo atraviesa una etapa de transformación constante. La irrupción de la inteligencia artificial, la proliferación de noticias falsas y los cambios en los hábitos de consumo informativo plantean nuevos desafíos que nos exigen preparación, actualización y responsabilidad.

Frente a este escenario, reafirmamos la importancia del chequeo permanente de las fuentes, la rigurosidad informativa y el trabajo profesional como pilares fundamentales de nuestra tarea cotidiana.

Detrás de cada noticia, cada cobertura especial y cada historia compartida hay un equipo humano que trabaja con dedicación y vocación para acercar a los santiagueños la información que forma parte de su vida diaria.

A lo largo de estos 22 años fuimos testigos de innumerables acontecimientos, acompañamos momentos históricos y compartimos las alegrías, preocupaciones y desafíos de nuestra comunidad. Y queremos seguir haciéndolo, con la misma pasión que nos impulsó desde el primer día.

Hoy celebramos nuestra historia con orgullo, pero también miramos hacia adelante, convencidos de que todavía quedan muchos desafíos por superar, nuevas herramientas por incorporar y miles de historias por contar.

A nuestros lectores, seguidores y a cada persona que confió en Diario Panorama durante estos 22 años, gracias. Gracias por acompañarnos, por elegirnos cada día y por formar parte de esta historia que seguimos construyendo juntos.

¡Felices 22 años! La historia continúa y vamos por mucho más.