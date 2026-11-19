El titular de la Universidad Nacional de Santiago del Estero reconoció la trayectoria del medio desde su nacimiento en 2004 y resaltó su papel en la difusión de la información, el conocimiento y las actividades educativas, científicas y culturales.

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En el marco de las celebraciones por el 22° aniversario de Diario Panorama, el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), licenciado Hugo Marcelino Ledesma, hizo llegar un afectuoso saludo a todos los integrantes del medio y destacó su trayectoria como uno de los protagonistas del desarrollo del periodismo digital en la provincia.

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A través de un mensaje institucional, el rector recordó los comienzos del portal, en noviembre de 2004, y puso en valor su contribución a la transformación de las formas de comunicar y acercar las noticias a la sociedad.

“Desde su nacimiento, en noviembre de 2004, Diario Panorama fue protagonista de una transformación en la manera de informar y comunicar, abriendo nuevos caminos para el periodismo digital en nuestra provincia y acercando la actualidad santiagueña a lectores de distintos puntos del país y del mundo”, expresó Ledesma.

Asimismo, el titular de la casa de altos estudios subrayó la importancia de los medios de comunicación como herramientas para garantizar el acceso a la información y favorecer la difusión de las distintas actividades que se llevan adelante en la comunidad universitaria.

“Desde la Universidad reconocemos especialmente el valor de los medios de comunicación como espacios fundamentales para el acceso a la información, la circulación del conocimiento y la difusión de las actividades educativas, científicas y culturales que se desarrollan en nuestra comunidad”, manifestó.

En el cierre de su mensaje, Hugo Ledesma extendió sus felicitaciones a quienes forman parte de la historia y el presente del portal.

“En este nuevo aniversario, hago llegar mis felicitaciones a sus directivos, periodistas, trabajadores y a todas las personas que forman parte de estos 22 años de historia”, concluyó.