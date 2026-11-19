La santiagueña que participó en Gran Hermano se sumó a los festejos del aniversario del portal con un mensaje espontáneo y afectuoso, en el que expresó sus mejores deseos para todo el equipo.

Hoy 00:00

Los saludos por el 22° aniversario de Diario Panorama siguen llegando desde distintos ámbitos, y esta vez fue el turno de Eugenia Ruiz, la santiagueña que participó en Gran Hermano, quien se sumó a la celebración con un mensaje cargado de cariño y espontaneidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con su estilo descontracturado, la exparticipante del reality hizo llegar sus felicitaciones a quienes forman parte del medio, sorprendida por las más de dos décadas de trayectoria del portal.

“Quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que forma parte de Diario Panorama, cumpliendo 22 años. ¡Un montón, chicos!”, expresó Eugenia.

Además, aprovechó la ocasión para transmitir sus mejores deseos y alentar al equipo a seguir sumando aniversarios: “Ojalá que cumplan muchísimos, muchísimos más”, agregó.

De esta manera, Eugenia Ruiz se sumó a los mensajes de afecto por el cumpleaños de Diario Panorama, aportando su frescura y buena onda a una celebración que reúne a diferentes personalidades santiagueñas.