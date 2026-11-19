El intendente de La Banda se sumó a los saludos por el nuevo aniversario del medio y resaltó su trayectoria informativa, especialmente en la ciudad bandeña.

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En el marco de las celebraciones por el 22° aniversario de Diario Panorama, el intendente de la ciudad de La Banda, Llamil Abdala, hizo llegar un cálido saludo al medio de comunicación y destacó su compromiso con la información a lo largo de más de dos décadas.

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El jefe comunal puso en valor la presencia del portal en distintos puntos del territorio santiagueño y reconoció especialmente su tarea informativa en la ciudad de La Banda.

“Quiero saludar a Diario Panorama por su cumpleaños número 22. Sin lugar a dudas, han sido más de dos décadas en donde nos han prodigado información en todos y cada uno de los rincones de nuestra provincia, en especial en La Banda”, expresó Abdala.

Asimismo, el intendente transmitió sus mejores deseos para el futuro del medio y manifestó su expectativa de que continúe creciendo y acompañando a la comunidad santiagueña.

“Les deseo el mayor de los éxitos, que tengan muchos más cumpleaños y que todo el camino por recorrer sea fructífero por el bien de todos los santiagueños. ¡Feliz cumpleaños, Diario Panorama!”, concluyó.