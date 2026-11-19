El vicegobernador de Santiago del Estero felicitó a toda la familia del medio de comunicación y resaltó su compromiso con el derecho a la información y los valores democráticos.

Hoy 00:00

En el marco del 22° aniversario de Diario Panorama, el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, se sumó a los saludos y expresó su reconocimiento a la trayectoria del medio, destacando su aporte a la libertad de expresión, el acceso a la información y el fortalecimiento de los valores democráticos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de un afectuoso mensaje, el mandatario provincial hizo extensivas sus felicitaciones a quienes forman parte del portal y dedicó unas palabras especiales a su propietario, el licenciado Gustavo Ick, y a todos los trabajadores que hacen posible su funcionamiento cotidiano.

“Quiero mandar un afectuoso saludo a toda la familia de Diario Panorama, en especial a su propietario, el licenciado Gustavo Ick, y a todos los hombres y mujeres que permanentemente ponen su compromiso para que el diario sea una realidad todos los días”, expresó Silva Neder.

Asimismo, destacó el alcance informativo del medio y su tarea de acercar a los lectores los principales acontecimientos de la actualidad. “Es el medio de comunicación que informa, que da a conocer la noticia de lo que ocurre en el mundo, en nuestra República Argentina y en nuestra provincia de Santiago del Estero”, señaló.

En otro tramo de su mensaje, el vicegobernador hizo especial hincapié en el papel que cumple el periodismo dentro de la sociedad y en la importancia de garantizar el acceso a la información.

“22 años de vida es un aporte importante que realiza este medio de comunicación a la libertad de expresión y al derecho que tenemos todos de informarnos, y de esta manera contribuyen fuertemente a los valores democráticos que, gracias a Dios, están vigentes en esta querida República Argentina”, manifestó.

Finalmente, Carlos Silva Neder cerró su mensaje con un reconocimiento a quienes integran el medio: “Simplemente decirles salud y felicitaciones a esta gran familia de Diario Panorama”.