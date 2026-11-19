El Negro cayó como local por 84-80 ante el elenco de Caballito y dejó pasar la chance de volver al triunfo en la Liga Nacional.

Hoy 01:02

Olímpico de La Banda sufrió una nueva derrota en la Liga Nacional de Básquet al caer por 84-80 frente a Ferro Carril Oeste, en un encuentro disputado este jueves por la noche en el estadio Vicente Rosales. El equipo dirigido por Leonardo Costa llegó a tener una ventaja importante durante el desarrollo del partido, pero no logró sostenerla y terminó cediendo en un cierre muy parejo.

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El conjunto bandeño había conseguido revertir un comienzo desfavorable y se fue al descanso arriba en el marcador. Sin embargo, Ferro encontró mejores respuestas en los minutos decisivos y se quedó con una victoria importante como visitante.

Olímpico reaccionó y se fue al descanso en ventaja

El equipo de Caballito comenzó mejor el encuentro, apoyado en su intensidad defensiva y en las apariciones ofensivas de Diez, Defelippo y Zezular.

Olímpico intentó encontrar soluciones mediante una amplia rotación, pero tuvo dificultades para equiparar las acciones durante los primeros diez minutos. Así, Ferro se quedó con el cuarto inicial por 27-19.

La reacción del Negro llegó en el segundo período, principalmente con el reingreso de Frontera, quien logró desequilibrar en situaciones individuales y acercó al conjunto santiagueño.

Aunque Emiliano Lezcano sostuvo por momentos la ofensiva visitante, dos triples de Mariani y el protagonismo de Lucas Pérez permitieron que Olímpico diera vuelta el resultado y se marchara al entretiempo con una ventaja de 47-40.

Ferro aprovechó las ausencias y dio vuelta el partido

En el tercer cuarto, el conjunto bandeño comenzó a sentir las dificultades que le genera la ausencia de Hall Elisias, quien sufrió una grave lesión en la rodilla durante el encuentro anterior frente a Instituto.

Sin su presencia, Olímpico perdió alternativas en el juego interior y Ferro encontró espacios para atacar cerca del aro.

Con aportes de Lezcano y Diez, la visita consiguió pasar al frente por 59-57, cuando restaban cuatro minutos para finalizar el tercer período.

A pesar de las dificultades, el Negro volvió a reaccionar y logró cerrar el cuarto con una mínima ventaja de 63-62, dejando abierta la definición para los últimos diez minutos.

Un cierre ajustado que quedó en manos de Ferro

El último período mantuvo la paridad entre ambos equipos. Mientras Ferro insistía con el juego interior, Olímpico buscaba respuestas ofensivas a través de Lucas Pérez y Romegialli.

Sin embargo, el aporte de Piñero y una recuperación defensiva le permitieron al conjunto visitante adelantarse 79-76, cuando restaban 3 minutos y 37 segundos.

La diferencia se amplió a cinco puntos durante los dos minutos finales y el equipo de Leonardo Costa no logró encontrar la continuidad ofensiva necesaria para revertir el marcador.

Finalmente, Ferro se impuso por 84-80 y se llevó una trabajada victoria de La Banda, dejando al Negro con la frustración de haber estado en ventaja durante buena parte del encuentro.

En el plano individual, Lucas Pérez fue el máximo anotador de Olímpico con 15 puntos, mientras que Emiliano Lezcano encabezó el goleo de Ferro con 14 unidades.

Cuándo vuelve a jugar Olímpico

Después de esta derrota, el conjunto bandeño tendrá varios días para trabajar en la recuperación de sus jugadores y ajustar aspectos de su funcionamiento colectivo.

El próximo compromiso de Olímpico será el viernes 4 de diciembre, cuando reciba a San Lorenzo en el estadio Vicente Rosales, por una nueva fecha de la Liga Nacional.