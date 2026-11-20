El sospechoso, de 61 años, fue detenido durante un allanamiento en la localidad de Acos. La adolescente, de 15 años, habría sufrido abusos durante aproximadamente dos años. La Fiscalía investiga registros fílmicos y ordenó nuevas medidas para esclarecer los hechos.

Hoy 00:08

Un hombre de 61 años fue detenido este pasado jueves en la localidad de Acos, departamento Río Hondo, acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente de 15 años, nieta de su pareja. La investigación se inició después de que la menor revelara a su hermana mayor una situación que, según la denuncia, se habría prolongado durante aproximadamente dos años.

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El procedimiento se concretó alrededor de las 17 horas, mediante un allanamiento ordenado por la Justicia en el marco de una causa caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la convivencia.

La medida fue ejecutada por efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 6, con intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia N.º 6, quienes dieron cumplimiento a una orden de allanamiento, registro domiciliario y detención.

Durante el operativo, los uniformados localizaron al sospechoso, identificado mediante las iniciales G. N., le notificaron la disposición judicial y procedieron a su detención. De acuerdo con el informe policial, el hombre no ofreció resistencia.

La denuncia que permitió iniciar la investigación

Según explicó el fiscal Emanuel Sabater, la adolescente habría atravesado situaciones de abuso desde que quedó al cuidado de su abuela, tras el fallecimiento de su madre, ocurrido aproximadamente dos años atrás.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la joven manifestó que la pareja de su abuela ingresaba a la habitación donde ella dormía y realizaba tocamientos de índole sexual.

La situación salió a la luz cuando, dos días antes de la detención, la adolescente decidió contarle a su hermana mayor lo que presuntamente estaba ocurriendo.

Tras escuchar su relato, la hermana la acompañó a realizar la denuncia, lo que permitió activar la intervención policial y judicial.

Las grabaciones que podrían resultar claves

Uno de los elementos incorporados a la investigación son registros fílmicos que podrían aportar información relevante para esclarecer los hechos denunciados.

Según los datos conocidos hasta el momento, estas grabaciones deberán ser sometidas a análisis para determinar su contenido y establecer su posible valor probatorio dentro de la causa.

La Fiscalía continuará reuniendo elementos que permitan reconstruir las circunstancias de los presuntos abusos y determinar el alcance de las conductas investigadas.

Exámenes médicos y Cámara Gesell

El fiscal Sabater dispuso avanzar con nuevas medidas de prueba, entre ellas exámenes médicos y la realización de una entrevista en Cámara Gesell.

Los estudios médicos estarán orientados a establecer si existen elementos compatibles con otros hechos de abuso sexual, incluido un eventual acceso carnal, mientras que la Cámara Gesell permitirá recibir el testimonio de la adolescente mediante un procedimiento especializado, destinado a resguardar su integridad y evitar su revictimización.

La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía interviniente, mientras que el juez Silvio Salice hizo lugar al requerimiento fiscal y autorizó el allanamiento y la detención del sospechoso.

Por el momento, el hombre permanece detenido en el marco de la investigación penal preparatoria, mientras la Justicia avanza con la producción de pruebas para esclarecer lo denunciado y determinar las eventuales responsabilidades penales.

La causa continúa en investigación y se mantiene la presunción de inocencia del acusado hasta que exista una resolución judicial definitiva.