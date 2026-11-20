El piloto argentino de Alpine vuelve a salir a pista este viernes desde la 1 de la madrugada, hora de Argentina. La lluvia complicó el primer entrenamiento, en el que ningún corredor logró registrar tiempos, y Colapinto protagonizó un susto al perder momentáneamente el control de su monoplaza.

Hoy 01:06

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Franco Colapinto vuelve a ser protagonista de la Fórmula 1 durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre, cuando dispute la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la 21ª fecha del campeonato mundial. El piloto argentino de Alpine buscará sumar kilómetros y encontrar un buen ritmo en el circuito callejero estadounidense, después de una primera sesión prácticamente arruinada por la lluvia.

La actividad está programada para comenzar a la 1 de la madrugada, hora de Argentina, en un trazado que presenta un desafío particular para los pilotos por sus largas rectas, curvas exigentes y las bajas temperaturas que suelen registrarse durante las sesiones nocturnas.

El entrenamiento será especialmente importante para los equipos, que tendrán la oportunidad de trabajar en la puesta a punto de sus monoplazas luego de una primera práctica en la que las condiciones meteorológicas impidieron realizar las evaluaciones habituales.

Cómo le fue a Colapinto en la primera práctica libre

La primera salida a pista en Las Vegas dejó una situación poco habitual en la Fórmula 1. La intensa lluvia, el agua acumulada sobre el asfalto y las bajas temperaturas complicaron el desarrollo de la sesión, al punto de que ninguno de los 22 pilotos consiguió establecer un tiempo oficial.

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De hecho, solamente 17 corredores se animaron a salir a pista, mientras que el resto permaneció en los boxes a la espera de una mejora de las condiciones. La falta de adherencia y el riesgo de perder el control de los autos llevaron a las escuderías a evitar esfuerzos innecesarios.

Colapinto y su compañero Pierre Gasly fueron de los últimos en abandonar los garajes. Ambos salieron cuando restaban pocos minutos para el cierre y completaron un breve recorrido de reconocimiento, sin registrar vueltas cronometradas.

El argentino, además, protagonizó un momento de tensión cuando su Alpine sufrió un episodio de aquaplaning, perdió momentáneamente estabilidad sobre el asfalto mojado y estuvo cerca de impactar contra las barreras. Afortunadamente, logró corregir la trayectoria y continuar sin consecuencias.

La dificultad de la pista también quedó reflejada en las declaraciones de otros competidores. Max Verstappen comparó las condiciones del circuito con una pista de hielo, mientras que varios pilotos reportaron problemas de adherencia durante sus recorridos.

Ahora, con la segunda práctica libre por delante, Colapinto intentará aprovechar el tiempo de trabajo que no pudo completar en la primera sesión. La evolución del clima y el estado del asfalto serán factores fundamentales para conocer el verdadero rendimiento de Alpine frente a sus rivales.

El cronograma del Gran Premio de Las Vegas continuará este viernes a las 21.30 con la tercera práctica libre, mientras que la clasificación se disputará el sábado desde la 1 de la madrugada, hora argentina. La carrera principal está prevista para el domingo 22 de noviembre, también a la 1.

Todas las miradas estarán puestas nuevamente en el piloto argentino, que afronta una nueva oportunidad de seguir creciendo en la máxima categoría del automovilismo mundial.