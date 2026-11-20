Un hombre acusado de agredir con un objeto cortante a un niño de 12 años en Castañares permanece bajo custodia judicial mientras se espera la evaluación médica que determinará su imputabilidad.

Hoy 01:23

En un hecho alarmante, un hombre ha sido detenido tras agredir a un niño de 12 años en barrio Castañares, Salta. La agresión ocurrió el pasado jueves 12 de noviembre, alrededor de las 19 horas, en las inmediaciones del Club Sanidad. Testigos del incidente reportaron que el niño fue atacado con un elemento cortante, lo que le causó lesiones significativas.

El fiscal penal del distrito Centro, Pablo Paz, confirmó que el sospechoso permanecerá detenido mientras la Justicia espera los resultados de una junta médica. Esta evaluación es crucial, ya que se ha señalado que el individuo podría padecer de esquizofrenia. La salud mental del acusado será un factor determinante en el proceso judicial.

El ataque ha generado preocupación en la comunidad local, que exige respuestas y protección para los menores en la zona. La policía está llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias que rodearon el incidente y determinar si hubo más involucrados.

Tras la agresión, el niño fue rápidamente trasladado al hospital Materno Infantil, donde recibió atención médica de urgencia. Afortunadamente, su estado de salud se ha reportado como estable, lo que brinda algo de alivio a su familia y a la comunidad preocupada.

Este caso resalta la necesidad de prestar atención a la salud mental en situaciones de violencia y a la protección de los menores en entornos vulnerables. La comunidad de Castañares clama por medidas que aseguren la seguridad de sus niños y la prevención de futuros incidentes similares.

Las autoridades han hecho un llamado a los padres y cuidadores para que estén atentos a cualquier comportamiento sospechoso y para que reporten situaciones que puedan poner en riesgo a los menores. La colaboración de la comunidad es esencial para crear un ambiente seguro para todos.

El desarrollo de este caso será seguido de cerca por los medios locales y por la comunidad, que espera que se haga justicia y que se tomen las medidas adecuadas para proteger a los niños en la región. La situación también plantea preguntas sobre cómo las instituciones pueden trabajar juntas para abordar la violencia infantil.