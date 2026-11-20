El efectivo fue identificado como Enzo Fabricio Pinotti, quien permanecía internado desde el pasado 3 de septiembre en la terapia intensiva del Hospital Regional, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Hoy 01:44

El policía santiagueño Enzo Fabricio Pinotti, de 23 años, falleció luego de permanecer más de dos meses internado en estado crítico en el Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde recibía atención médica desde el pasado 3 de septiembre. El joven efectivo, oriundo de Beltrán, departamento Robles, no logró recuperarse de las graves lesiones que había sufrido y su deceso fue comunicado a sus familiares.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Encontraron con un tiro en la cabeza al policía santiagueño desaparecido en Beltrán: está grave

Pinotti se desempeñaba como agente de la Policía de Santiago del Estero y prestaba servicios en la Comisaría Comunitaria N.º 46 de Beltrán. Desde el episodio que motivó su internación, su estado de salud había generado una profunda preocupación entre familiares, allegados y compañeros de la fuerza.

Cabe recordar que el pasado 3 de septiembre, el joven había sido intensamente buscado luego de que sus familiares perdieran contacto con él. Horas después, fue localizado gravemente herido por un disparo de arma de fuego en una zona arbolada situada aproximadamente a un kilómetro del ingreso a Beltrán Viejo, sobre el sector de salida hacia Forres.

Te recomendamos: Los estremecedores mensajes que publicó el policía de Beltrán antes de ser encontrado con un disparo en la cabeza

Tras ser encontrado, recibió las primeras atenciones en el Centro Integral de Salud (CIS) La Banda y posteriormente fue derivado de urgencia al Hospital Regional, debido a la gravedad de su cuadro. Durante su prolongada internación permaneció bajo cuidados intensivos y fue sometido a una intervención quirúrgica, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento.

Desde el inicio del caso, la Fiscalía de turno de La Banda tomó intervención para investigar las circunstancias en las que resultó herido el efectivo. Entre las actuaciones se dispusieron peritajes, el secuestro de elementos de interés y la recepción de testimonios. La noticia de su muerte marca un doloroso desenlace para un caso que había generado preocupación en la comunidad de Beltrán.