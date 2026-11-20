El intendente de la Capital santiagueña hizo llegar sus felicitaciones al medio y destacó la dedicación de quienes trabajan diariamente para acercar información a los lectores, reconociendo su aporte a la comunicación en la provincia.

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El intendente de la ciudad Capital de Santiago del Estero, Mario Benavente, se sumó este viernes a las salutaciones por el 22° aniversario de Diario Panorama, con un mensaje en el que destacó la trayectoria del portal y reconoció especialmente el compromiso de quienes trabajan diariamente para mantener informada a la comunidad santiagueña.

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En una fecha tan significativa para el medio, el jefe comunal hizo llegar sus felicitaciones y puso en valor la labor periodística desarrollada a lo largo de más de dos décadas.

“En este nuevo aniversario quiero saludar a Diario Panorama y felicitarlos por su trabajo en todos estos años”, expresó Benavente durante su mensaje.

Asimismo, el intendente dedicó unas palabras especiales al licenciado Gustavo Ick, propietario de Diario Panorama, y a los trabajadores que forman parte de las distintas áreas del medio.

“También hacer extensiva esta salutación en especial a su propietario, licenciado Gustavo Ick, y a todo el personal que con gran dedicación generan contenidos y los ponen a disposición de los lectores”, manifestó.

De esta manera, Benavente reconoció el esfuerzo y la dedicación del equipo humano que sostiene el trabajo cotidiano de Diario Panorama, destacando la tarea de quienes participan en la elaboración y difusión de contenidos informativos.

Finalmente, el jefe comunal cerró su mensaje con una afectuosa felicitación: “¡Felices 22 años, Diario Panorama!”.