Tras una extensa sesión, la Cámara alta convirtió en ley dos iniciativas clave para la propiedad privada y la protección de invenciones. También dio luz verde a nuevas medidas de seguridad en espacios deportivos y a una reforma del transporte por cabotaje.

Hoy 01:57

El Senado de la Nación cerró una extensa jornada legislativa que comenzó el jueves 19 de noviembre y se prolongó hasta la madrugada del viernes, con la aprobación de una serie de proyectos de relevancia económica y social. Entre las principales decisiones se destacaron la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la sanción de una nueva Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que restablece restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad: qué cambia para las pensiones y las prestaciones

La Cámara alta aprobó el acuerdo internacional de patentes con 47 votos a favor y 22 en contra, mientras que la legislación sobre propiedad privada consiguió 42 adhesiones y 26 rechazos. Ambas iniciativas habían regresado al Senado después de recibir modificaciones en la Cámara de Diputados, por lo que ahora quedaron definitivamente sancionadas.

Qué cambia con el tratado internacional de patentes

La adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) busca facilitar los procedimientos para que inventores, investigadores y empresas argentinas puedan solicitar protección para sus desarrollos en distintos países a través de un mecanismo internacional unificado.

El acuerdo, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), permite presentar una solicitud internacional que sirve como punto de partida para tramitar patentes en los países adheridos. Sin embargo, no implica que una invención quede automáticamente patentada en todo el mundo, ya que cada oficina nacional o regional conserva la facultad de evaluar y conceder los derechos correspondientes.

La iniciativa forma parte de los compromisos comerciales asumidos por Argentina en sus negociaciones con Estados Unidos, además de estar vinculada con acuerdos internacionales del Mercosur.

Durante su tratamiento, el proyecto generó diferencias por sus posibles consecuencias sobre la industria farmacéutica. En particular, los laboratorios nacionales expresaron preocupación por mecanismos que podrían favorecer la prolongación de derechos exclusivos sobre medicamentos mediante modificaciones menores de productos existentes.

Por ese motivo, Diputados introdujo una reserva sobre el capítulo II del tratado, relacionado con el examen preliminar internacional de las solicitudes. El Senado terminó aceptando esa modificación y convirtió en ley el texto revisado.

Vuelven las restricciones a la compra de tierras por extranjeros

Otro de los puntos centrales de la sesión fue la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorpora modificaciones sobre expropiaciones, desalojos y adquisición de inmuebles rurales.

La nueva legislación restablece los principales límites establecidos por la Ley de Tierras de 2011, que habían sido eliminados mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

De esta manera, las personas y empresas extranjeras no podrán concentrar más del 15% de las tierras rurales del país, con límites que también se aplican en las jurisdicciones provinciales y departamentales.

Asimismo, se establece que una misma nacionalidad no podrá representar más del 30% de la superficie autorizada para titulares extranjeros, mientras que cada propietario extranjero tendrá un máximo de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, o su superficie equivalente en otras regiones.

La normativa también incorpora nuevas condiciones para las expropiaciones estatales, con criterios destinados a precisar las situaciones de utilidad pública y los mecanismos de indemnización.

En materia de alquileres, establece que, antes de iniciar una demanda de desalojo por falta de pago, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino y concederle un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda.

También fue aprobada la Ley Joaquín

Entre las iniciativas que recibieron respaldo durante la sesión se encuentra la denominada Ley Joaquín, sancionada por unanimidad con 68 votos afirmativos.

La legislación lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció en enero de 2026 después de que un arco de fútbol sin la fijación correspondiente cayera sobre él durante un campamento en Junín de los Andes, Neuquén.

La norma establece medidas obligatorias de seguridad para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y otros elementos deportivos o recreativos, tanto en espacios públicos como privados.

El objetivo es prevenir accidentes mediante controles sobre la estabilidad de las estructuras, sus sistemas de anclaje y las condiciones de uso de los equipamientos.

La Cámara alta también avanzó con una reforma del transporte por cabotaje, aprobada con 42 votos favorables y 24 negativos, que busca ampliar las posibilidades de transporte de cargas por agua, incorporar nuevos operadores y reducir costos logísticos.

Además, recibió respaldo un proyecto que obliga a instituciones deportivas, educativas, sociales y recreativas a implementar protocolos de prevención y actuación frente a situaciones de violencia que involucren a niños y adolescentes.

De esta manera, el Senado concluyó una de sus sesiones más extensas con la sanción de un conjunto de leyes que abarcan la actividad económica, los derechos de propiedad, el transporte y la seguridad de las personas, luego de una jornada marcada por negociaciones entre el oficialismo y los distintos bloques parlamentarios.