El presidente estadounidense admitió las dificultades para reducir los arsenales de las tres potencias, aunque aseguró que continuará impulsando las negociaciones. El encuentro en China dejó una declaración conjunta sobre la prevención de una guerra nuclear, pero sin compromisos concretos de desarme.

Hoy 01:49

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que alcanzar un acuerdo para limitar las armas nucleares con China y Rusia será una tarea compleja, aunque ratificó su intención de continuar con las negociaciones. Sus declaraciones se conocieron después de la histórica cumbre trilateral que mantuvo este jueves 19 de noviembre con Xi Jinping y Vladímir Putin, en la ciudad china de Shenzhen.

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Durante una entrevista telefónica concedida mientras regresaba a Washington, el mandatario estadounidense se refirió a las dificultades de convencer a las principales potencias nucleares de reducir sus arsenales. “Me encanta el concepto, pero en términos de negociación pura, es algo muy difícil de hacer para mí como presidente”, expresó.

La reunión se desarrolló en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y reunió por primera vez en este formato a los líderes de Estados Unidos, Rusia y China, tres países que concentran una parte fundamental del poder militar y nuclear del planeta.

Uno de los principales objetivos de Trump era avanzar hacia un esquema de control y reducción del armamento nuclear, una iniciativa que enfrenta importantes obstáculos por las diferencias estratégicas entre Washington, Moscú y Pekín.

El mandatario aseguró que Xi Jinping comparte la idea de limitar las armas nucleares, aunque reconoció que resulta difícil conseguir que un país renuncie a una parte importante de su capacidad militar.

“Es muy difícil para alguien decir: ‘Tenemos 4.000 armas nucleares, vamos a renunciar a la mitad’”, sostuvo Trump, al explicar las resistencias que podrían surgir durante las negociaciones. Pese a ello, manifestó que seguirá insistiendo en el tema porque considera necesario avanzar hacia una reducción del armamento.

Una declaración conjunta, pero sin acuerdos de desarme

Al finalizar el encuentro, Estados Unidos, China y Rusia difundieron una declaración conjunta en la que reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse.

Los tres gobiernos también se comprometieron a mantener conversaciones destinadas a reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de este tipo de armamento.

Sin embargo, el documento no estableció objetivos concretos de reducción, plazos ni mecanismos de verificación. Tampoco anunció el inicio formal de negociaciones para alcanzar un tratado trilateral de desarme.

La cuestión representa uno de los principales desafíos de la diplomacia internacional. Mientras Rusia y Estados Unidos mantienen los mayores arsenales nucleares del mundo, China continúa ampliando sus capacidades militares y sostiene que existe una diferencia considerable entre sus reservas y las de las otras dos potencias.

Según estimaciones internacionales, Rusia contaba con aproximadamente 5.420 ojivas nucleares en marzo de 2026, mientras que distintos informes de defensa advierten sobre el crecimiento del arsenal chino, que podría superar las 1.000 ojivas operativas hacia 2030.

Trump también habló sobre el conflicto con Irán

En otro tramo de sus declaraciones, el presidente estadounidense se refirió a la posibilidad de nuevos ataques contra Irán, en medio de las tensiones que persisten en Medio Oriente.

Consultado sobre una eventual escalada militar, Trump evitó anticipar una decisión inmediata y señaló que volvería a abordar el asunto después del comienzo de 2027.

“Tenemos tiempo”, afirmó, al dar a entender que su administración no considera necesario anunciar nuevas medidas militares en el corto plazo.

El mandatario también sostuvo que existen indicios de que Irán estaría explorando el desarrollo de armas químicas y biológicas, aunque no presentó pruebas públicas que respaldaran esa afirmación. Por su parte, las autoridades iraníes rechazaron las acusaciones estadounidenses y las calificaron como intentos de justificar nuevas acciones militares.

A pesar de que los conflictos internacionales estuvieron presentes en las conversaciones entre las tres potencias, la declaración conjunta de Shenzhen no incluyó compromisos específicos sobre la guerra en Ucrania ni sobre la confrontación con Irán.

De esta manera, la histórica reunión entre Trump, Putin y Xi Jinping dejó abierta una nueva instancia de diálogo sobre la seguridad internacional, aunque sin avances concretos hacia la reducción de los arsenales nucleares.

El principal interrogante ahora es si las tres potencias lograrán transformar sus declaraciones diplomáticas en negociaciones efectivas, en un escenario mundial atravesado por conflictos armados, tensiones geopolíticas y una creciente competencia militar.