El piloto argentino de Alpine se ubicó entre los diez mejores con un tiempo de 1:49.229, mientras que su compañero terminó segundo, a solo 71 milésimas de George Russell. La sesión estuvo marcada por la lluvia y una bandera roja.

Hoy 02:41

Franco Colapinto completó una buena segunda práctica libre en el Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la 21ª fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine finalizó en el noveno puesto con un tiempo de 1:49.229, mientras que su compañero Pierre Gasly sorprendió al terminar segundo, a apenas 71 milésimas del líder George Russell.

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La actividad se desarrolló durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre, después de una primera práctica completamente condicionada por las intensas lluvias, en la que ningún piloto consiguió registrar tiempos. Aunque las precipitaciones habían cesado, el circuito permanecía mojado y ofrecía condiciones complicadas, especialmente por la baja temperatura y la falta de adherencia.

Ante este panorama, Colapinto y Gasly permanecieron en los boxes durante más de media hora, a la espera de una mejora del asfalto. Ambos salieron a pista cuando se habían cumplido 33 minutos de entrenamiento, mientras otros pilotos ya habían comenzado a marcar sus primeras referencias con neumáticos de lluvia extrema e intermedios.

En sus primeros giros, el argentino sufrió una salida de los límites del circuito, al igual que su compañero, aunque los dos pudieron continuar sin inconvenientes. Poco después, Colapinto marcó una vuelta de 1:50.827 con neumáticos intermedios, que le permitió escalar momentáneamente hasta el séptimo lugar.

La sesión también tuvo una interrupción inesperada cuando restaban aproximadamente diez minutos. La dirección de carrera mostró bandera roja por la presencia de una bolsa de plástico y otros elementos sobre el asfalto, arrastrados por el viento. Todos los monoplazas debieron regresar a los boxes hasta que se habilitó nuevamente la pista.

Colapinto mejoró en su última vuelta y terminó entre los diez mejores

El momento más destacado para el argentino llegó sobre el final del entrenamiento. En su última vuelta cronometrada, Colapinto bajó su registro hasta 1:49.229, una mejora que inicialmente lo ubicó octavo y que, tras los cambios de posiciones en los últimos instantes, le permitió asegurarse el noveno puesto definitivo.

El piloto de Pilar completó 15 vueltas en una sesión que fue mejorando sus condiciones con el paso de los minutos. Su registro lo dejó por delante de Fernando Alonso, quien terminó décimo con un tiempo de 1:49.231, apenas dos milésimas más lento que el argentino.

Sin embargo, la gran sorpresa de Alpine llegó de la mano de Pierre Gasly, quien aprovechó los últimos segundos para marcar una vuelta excepcional y saltar hasta la segunda posición, quedando a solo 71 milésimas de George Russell. El británico fue el más rápido de la jornada con Mercedes, gracias a un registro de 1:47.272.

El tercer lugar quedó en manos de Charles Leclerc, con Ferrari, mientras que Isack Hadjar y Oscar Piastri completaron los cinco primeros puestos. Por su parte, Max Verstappen tuvo una sesión complicada y terminó en la 13ª posición.

De esta manera, Alpine consiguió ubicar a sus dos pilotos entre los diez mejores, en una jornada marcada por las dificultades que presentó el trazado callejero de Las Vegas. Para Colapinto, el noveno puesto representó un resultado positivo después de una primera práctica en la que prácticamente no había podido girar por la lluvia.

Cómo sigue la actividad de Colapinto en Las Vegas

La Fórmula 1 continuará su actividad este viernes 20 de noviembre, desde las 21.30 (hora argentina), con la tercera práctica libre. Se espera que las condiciones meteorológicas mejoren durante el resto del fin de semana, por lo que los equipos podrían encontrarse con una pista seca para las próximas sesiones.

Posteriormente, la clasificación se disputará el sábado 21 a la 1 de la madrugada, mientras que la carrera principal está programada para el domingo 22 de noviembre, también desde la 1, siempre en horario argentino.