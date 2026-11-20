Se lleva a cabo el juicio por el femicidio de María Luz Herrera, con la presentación de pruebas y teorías por parte de la Fiscalía y las defensas en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.

Hoy 03:17

El proceso judicial por el presunto femicidio de María Luz Herrera Leaño continúa avanzando en la Cámara Segunda en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco. En la segunda audiencia preliminar, celebrada recientemente, la Fiscalía y las partes defensivas presentaron sus respectivas teorías sobre el caso, además de comenzar la discusión sobre las pruebas que se introducirán en el debate. La joven, oriunda de Jujuy, permanece desaparecida desde finales de septiembre de 2023, y se investiga un posible femicidio en su contra.

Los acusados en este caso son Darío Ezequiel Godoy Florentín y su padre, Darío Ismael Godoy. La audiencia estuvo bajo la presidencia del juez técnico Nelson Pelliza, quien supervisó el desarrollo de las presentaciones y el intercambio de argumentos entre las partes. La fiscal Verónica Bastos argumentó que María Luz mantenía una relación de pareja con Godoy Florentín y que ambos residían en un domicilio en el centro de Sáenz Peña.

Según la fiscal, la relación entre María Luz y Darío Ezequiel estaba marcada por conflictos, tanto entre ellos como con los familiares del joven. La acusación sostiene que el 1 de octubre de 2023, Godoy Florentín habría asesinado a María Luz, aunque la fiscal reconoció que no se ha logrado establecer el modo en que ocurrió el deceso, ni se ha encontrado el cuerpo de la víctima.

La hipótesis de la acusación indica que Godoy Florentín fue la última persona en estar con María Luz y que posteriormente ocultó su cuerpo y pertenencias. Para llevar a cabo esta maniobra, se presume que utilizó una camioneta proporcionada por su padre. Durante la audiencia, se mencionó también un celular de la joven que había quedado en posesión de Darío Ismael Godoy, el cual, según la acusación, era usado por su hijo. Este dispositivo fue incautado por la Policía.

La Fiscalía imputa a Darío Ezequiel Godoy Florentín el delito de homicidio agravado por la relación de pareja y por violencia de género, tipificándose como femicidio. En el caso de su padre, la imputación es similar, pero como partícipe necesario del hecho. La querellante Carolina Aquino y la representante de la Subsecretaría de Género y Diversidad respaldaron la teoría del caso presentada por la Fiscalía.

Los abogados defensores de los acusados, Pablo Madzarevich y Bruno Romero, rechazaron la implicación de sus representados en los hechos, cuestionando la validez de los argumentos de la acusación. La Fiscalía propuso la presentación de 11 testimonios, incluyendo a los padres de María Luz, remiseros, un vecino y una peluquera, quienes aportarán información relevante sobre la convivencia de la joven con Godoy Florentín y otros aspectos de la investigación.

La audiencia se suspendió y se reprogramó para el 24 de noviembre, donde se espera que la parte acusadora presente a testigos adicionales, incluyendo peritos y efectivos policiales, para continuar con el avance del caso.