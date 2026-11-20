La jueza Susana Luna ha ordenado la prisión preventiva de Andrés Iglesias, conocido como Niño de Cobre, quien enfrentará una condena de seis años y seis meses de prisión en Santa Fe por abuso sexual.

Hoy 04:42

La Justicia de Santa Fe ha tomado una decisión significativa al ordenar la prisión preventiva de Andrés Iglesias, reconocido artísticamente como Niño de Cobre, tras la confirmación de su condena por abuso sexual en contra de una expareja. Esta medida fue dispuesta por la jueza de primera instancia Susana Luna, a solicitud de la Fiscalía y la querella, y se espera que Iglesias sea detenido en las próximas horas.

La resolución emitida por la magistrada se produce pocos días después de que la Cámara de Apelaciones ratificara la responsabilidad penal de Iglesias en el caso, aunque modificara el monto de la pena inicial. En un primer momento, había sido condenado a siete años y seis meses de prisión, pero el tribunal de segunda instancia redujo la sanción a seis años y seis meses de cárcel.

Con la condena confirmada en dos instancias judiciales, la jueza Luna determinó que el muralista comenzara a cumplir su pena de forma efectiva, lo que implica que dejará de estar en libertad mientras se avanza en el procedimiento judicial correspondiente. Este fallo ha generado un considerable impacto en el ámbito cultural de Santa Fe, dado el renombre de Iglesias como muralista.

La causa que llevó a esta condena se centró en una denuncia por abuso sexual presentada por una expareja del artista. El fallo inicial había fijado una pena de siete años y seis meses, la cual fue posteriormente revisada y ajustada por la Cámara de Apelaciones. La confirmación de la condena y la decisión de la jueza Luna marcan un hito importante en el proceso judicial.

Es relevante destacar que el caso ha suscitado un amplio debate en la sociedad santafesina, en especial debido a la trayectoria artística de Iglesias, quien es conocido por su seudónimo Niño de Cobre. Su trabajo como muralista ha sido muy influyente, lo que ha llevado a que la noticia de su condena resuene con fuerza en la comunidad.

Se ha informado que la detención de Iglesias se llevará a cabo en la ciudad de Santa Fe, aunque aún no se ha determinado en qué establecimiento penitenciario será alojado. La situación de Iglesias refleja la seriedad con la que el sistema judicial aborda los casos de abuso sexual, buscando hacer justicia a las víctimas.