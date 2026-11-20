Uno de los vehículos de carga involucrados en la colisión transportaba combustible al momento del choque.

Hoy 15:11

Dos camiones protagonizaron un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 532, en un tramo situado aproximadamente a cinco kilómetros de la localidad de Real Sayana, departamento Avellaneda. Como consecuencia del impacto, los choferes de ambos rodados resultaron heridos.

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De acuerdo con los primeros datos recabados en torno al episodio, uno de los vehículos de carga involucrados en la colisión transportaba combustible al momento del choque.

El camión que llevaba combustible

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El hecho tuvo lugar sobre la traza de la Ruta Nacional 34, en cercanías de Real Sayana, donde por causas que son materia de investigación se produjo el impacto entre las dos unidades pesadas.

La información disponible confirma que ambos conductores sufrieron lesiones producto de la colisión entre los camiones, sin que trascendieran mayores precisiones sobre la gravedad de sus cuadros ni sobre la dinámica exacta en que ocurrió el accidente.