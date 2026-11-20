El cantante recibió el beneficio de la detención domiciliaria. Los jueces del TOC N°29 lo sentenciaron este viernes por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego. El músico eligió no escuchar el momento de la lectura del veredicto.

Hoy 14:13

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 condenó este viernes a “Pity” Álvarez a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. Los jueces consideraron al músico culpable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego y resolvieron que cumpla la sentencia en prisión domiciliaria. El cantante decidió no escuchar el veredicto en su contra.

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El fallo puso fin a un debate que se postergó durante años debido al estado de salud mental del cantante, quien en el último tramo del juicio siguió la audiencia de manera virtual desde la clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado hace 49 días.

La audiencia comenzó con más de una hora de demora y sin la presencia del cantante, quien inicialmente manifestó que no tenía interés en conectarse. En la sala estuvieron su hermana, Silvina Álvarez Congiú, su tío, el sacerdote César Scicchitano, conocido como el “cura rockero” e integrantes de su banda.

Tras las réplicas de la querella, la Fiscalía y la defensa, Álvarez se sumó de manera virtual para pronunciar sus últimas palabras. “Me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal”, sostuvo. También recordó que había dado una declaración amplia para que los jueces comprendieran “lo que se siente estar acorralado y una vida marginal”, antes de dejar la decisión en manos del tribunal.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán más adelante.