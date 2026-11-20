Carlos Tolaba ha sido acusado de homicidio simple con dolo eventual tras el fatídico atropello de Melinda Maidana en Palpalá, un caso que ha conmocionado a la comunidad local.

Hoy 14:14

En un reciente desarrollo judicial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que el fiscal Alejandro Maldonado modificó la calificación legal del caso de la muerte de Melinda Berta Maidana, quien falleció tras ser atropellada el pasado domingo. Carlos Guillermo Tolaba, el conductor involucrado, está siendo acusado de "homicidio simple con dolo eventual", lo que implica una grave falta de responsabilidad en su conducta al volante.

El incidente ocurrió en la ruta provincial N° 1, en la jurisdicción del municipio de Palpalá. Según los informes, Tolaba circulaba con un nivel de alcohol en sangre de 0,93 gramos por litro, lo que ha llevado a las autoridades a solicitar su prisión preventiva. La decisión del fiscal se basa en el análisis de registros fílmicos que documentaron el trágico suceso.

Los videos, obtenidos de cámaras de seguridad de una empresa de boratos cercana, revelaron que Tolaba había intentado evitar un control policial y retrocedió durante aproximadamente cinco minutos en la ruta desde Río Blanco hacia Palpalá. Durante esta maniobra, se encontró con la motocicleta de la víctima, que se dirigía a su trabajo en el hospital “San Roque”.

La colisión se produjo aproximadamente a las 5:40 de la mañana, cuando la enfermera impactó contra el vehículo de Tolaba, que estaba en marcha atrás. La gravedad del incidente resultó en que Melinda Maidana cayera al asfalto, lo que condujo a su traslado de urgencia al hospital “Pablo Soria”, donde lamentablemente falleció horas más tarde debido a un traumatismo encéfalo craneal grave.

El abogado de la familia de la víctima, José Fernández Canavire, destacó en declaraciones a El Tribuno de Jujuy que las imágenes de las cámaras son cruciales para el caso, ya que demuestran la irresponsabilidad del acusado. La familia Maidana busca justicia y está atenta a los avances de la causa, que sigue su curso en el ámbito judicial.

Por otro lado, la autopsia de Melinda Maidana fue realizada por el médico forense Rodrigo Montes de Oca en la morgue del Poder Judicial. Los resultados de la autopsia serán fundamentales para entender mejor las circunstancias de su fallecimiento y contribuir al proceso judicial en curso.

Este caso pone de manifiesto no solo los peligros de conducir bajo la influencia del alcohol, sino también la necesidad de una mayor vigilancia en las rutas, especialmente en zonas donde se realizan controles de tránsito. Las autoridades locales han expresado su compromiso de investigar a fondo el incidente y de garantizar que se haga justicia.