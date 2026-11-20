El atractivo turístico permanecerá abierto de 9 a 20.30, con actividades y entretenimiento para grandes y chicos.

Hoy 14:08

Las Termas de Río Hondo invita a disfrutar del fin de semana largo con una visita al Museo del Automóvil, que permanecerá abierto del 20 al 23 de noviembre, en el horario de 9 a 20.30.

El espacio ofrece una propuesta ideal para los amantes del automovilismo y las familias, con exhibiciones, simuladores y distintas alternativas de entretenimiento para todas las edades.

Una oportunidad para conocer y disfrutar de uno de los atractivos turísticos de la ciudad termal.