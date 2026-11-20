Tamara Villalba y Elvis contaron cómo lograron escapar de las llamas y la angustiante situación que enfrentan ahora. La casa quedó con peligro de derrumbe.

Hoy 14:35

Una familia del barrio Saint Germain atraviesa un momento desesperante luego de que un incendio consumiera su vivienda y los dejara prácticamente con lo puesto. A raíz de los importantes daños, la casa quedó en peligro de derrumbe y sus integrantes no pueden regresar, por lo que actualmente deben pasar las noches en la casa de un familiar.

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En diálogo con Noticiero 7, Tamara Villalba relató los dramáticos momentos que vivieron cuando comenzó el fuego y la desesperación por intentar rescatar algunas de sus pertenencias. Según contó, vecinos y jóvenes de la zona se acercaron rápidamente para colaborar y tratar de controlar las llamas, hasta que finalmente llegaron los bomberos.

La mujer explicó que las pérdidas materiales fueron totales y que la situación golpeó especialmente a sus hijos, quienes se quedaron sin ropa, útiles escolares ni elementos personales. Incluso contó que los chicos tenían que asistir a la escuela y apenas pudieron rescatar algunas de sus pertenencias.

Por su parte, Elvis recordó que se encontraba dentro de la vivienda cuando escuchó una fuerte explosión, que habría provenido de un aire acondicionado. Al levantarse, advirtió que una de las habitaciones estaba completamente tomada por las llamas.

En medio del humo y la desesperación, intentó sacar algunos muebles y objetos, pero el fuego avanzaba rápidamente. Finalmente, tuvo que hacer un gran esfuerzo para escapar por una ventana, ya que no podía salir por la puerta.

Ambos destacaron la solidaridad de los vecinos que se acercaron para ayudarlos y agradecieron la colaboración recibida. Sin embargo, ahora su principal preocupación es conseguir una solución habitacional, ya que no pueden volver a ingresar a la casa debido al riesgo de derrumbe.

La familia atraviesa horas de mucha angustia y apela a la solidaridad de la comunidad para poder recuperar, de a poco, lo que perdió en el incendio. Necesitan principalmente ropa, calzado, útiles escolares, alimentos y elementos de primera necesidad para sus hijos.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Tamara Villalba al 3854720584, únicamente por WhatsApp, o acercarse a la manzana 29, lote 7, sector IPV del Vinalar, donde actualmente recibe ayuda de sus familiares.

Hoy, después de haber perdido prácticamente todo, la familia espera una mano solidaria que les permita salir adelante y comenzar nuevamente.