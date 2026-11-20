De cara a las próximas elecciones, Walter Villarroel y Roxana Ingratta expusieron sus objetivos para la nueva etapa del sindicato, mientras que el actual secretario general, Rubén Castellini, realizó un balance del trabajo desarrollado durante su gestión.

Hoy 14:39

De cara a las próximas elecciones de la Asociación Bancaria de Santiago del Estero, los integrantes de la Lista Celeste y Blanca presentaron su plataforma electoral, con la que buscan dar continuidad a la actual conducción gremial, incorporar nuevas propuestas y fortalecer la representación de los trabajadores del sector.

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La agrupación está encabezada por Walter Villarroel, candidato a secretario general, acompañado por Roxana Ingratta, candidata a secretaria adjunta, mientras que el actual secretario general, Rubén Castellini, integra la lista como candidato a congresal titular.

Durante una entrevista con Noticiero 7, Villarroel, quien cuenta con más de 35 años de trayectoria como empleado del Banco Santiago, destacó el trabajo realizado por la actual comisión directiva y la incorporación de nuevos integrantes al proyecto gremial. “Tenemos nuevas ideas, tenemos nuevos compañeros que se sumaron al proyecto que tenemos”, expresó.

En ese sentido, manifestó su intención de dar continuidad a las acciones gremiales, los beneficios y los convenios destinados a los afiliados, con especial énfasis en el acompañamiento de los trabajadores ante las distintas situaciones laborales.

La defensa de los trabajadores y la lucha contra el acoso laboral

Por su parte, Roxana Ingratta señaló que uno de los principales ejes de su propuesta será la defensa de los derechos de los empleados bancarios, además de profundizar las acciones destinadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el acoso laboral.

La candidata destacó el crecimiento de la participación de las mujeres dentro de la actividad bancaria, aunque reconoció que todavía existen situaciones de discriminación que demandan el acompañamiento de la organización sindical.

Asimismo, recordó intervenciones realizadas durante su participación en la comisión directiva ante denuncias de acoso sexual y laboral, y reafirmó su compromiso de continuar trabajando en la defensa de las mujeres.

Rubén Castellini realizó un balance de su gestión

El actual secretario general de La Bancaria, Rubén Castellini, confirmó que finalizará su etapa al frente de la seccional y que buscará continuar representando al gremio a nivel nacional como congresal titular.

Al realizar un balance de su gestión, destacó el trabajo desarrollado en las distintas entidades bancarias de la provincia y remarcó que la defensa de los derechos laborales constituye la principal función de la organización sindical.

“Nosotros hemos hecho un trabajo silencioso, pero no menos importante, porque hemos trabajado en todos los bancos, estamos orgullosos de haber llegado a este punto”, manifestó.

También puso en valor la administración de los recursos del sindicato y los avances alcanzados en materia de infraestructura, destacando la importancia de preservar y ampliar los beneficios obtenidos durante los últimos años.

De esta manera, la Lista Celeste y Blanca buscará renovar la conducción de la Asociación Bancaria con una propuesta centrada en la continuidad de la gestión, la incorporación de nuevas ideas y el fortalecimiento de la representación gremial.